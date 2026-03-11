कॉर्बेट नगरी रामनगर में गैस सिलेंडर की किल्लत, बुकिंग बैकलॉग बढ़ा, होटल-रेस्टोरेंट के साथ घरों में बढ़ी चिंता
पूरे भारत के साथ उत्तराखंड में भी दिख रहा ईरान-इजराइल-अमेरिका के युद्ध का साइड इफेक्ट, गैस सप्लाई में आई कमी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 11, 2026 at 9:40 AM IST
रामनगर: ईरान-इजराइल-अमेरिका के युद्ध का असर भारत में भी दिखने लगा है. देश भर में LPG सिलेंडर की कमी हो रही है. उत्तराखंड भी इस समस्या से अछूता नहीं है. दरअसल पश्चिम एशिया जो इस समय युद्धग्रस्त है वहां से करीब 62 फीसदी एलपीजी का आयात बाधित हुआ है. इस कारण व्यावसायिक सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है. पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट भी एलपीजी सप्लाई की किल्लत से जूझ रहे हैं. नैनीताल जिले के रामनगर में भी ये समस्या आ गई है.
एलपीजी की किल्लत से कॉर्बेट नगरी परेशान: कॉर्बेट नगरी रामनगर में इन दिनों एलपीजी गैस की शॉर्टेज से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है. पिछले चार-पांच दिनों से गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलने के कारण होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट संचालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.
होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स प्रभावित: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नगरी रामनगर में इन दिनों एलपीजी गैस की कमी से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं. गैस की आपूर्ति में आई कमी का असर सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. पर्यटन सीजन के दौरान रामनगर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट में भोजन तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस की जरूरत होती है. लेकिन पिछले चार से पांच दिनों से गैस की आपूर्ति कम होने के कारण पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के सामने कामकाज चलाना मुश्किल होता जा रहा है.
पर्यटकों के लिए भोजन तैयार करने में आ रही दिक्कत: होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो उन्हें भोजन बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. उनका कहना है कि गैस खत्म होने की स्थिति में कई व्यंजन तैयार करना मुश्किल हो जाएगा. इससे पर्यटकों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है और कारोबार पर भी असर पड़ेगा.
गैस बुकिंग का बैकलॉग बढ़ा: वहीं गैस एजेंसी के अधिकारी गौरव पांडे ने बताया कि-
प्लांट से गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण यह समस्या पैदा हो रही है. उन्होंने कहा कि मांग के अनुरूप गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे लगातार बुकिंग का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है.
-गौरव पांडे, अधिकारी, गैस एजेंसी-
गैस नहीं मिलने से उपभोक्ता परेशान: गौरव पांडे के अनुसार गैस की कमी के चलते उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं. इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है. खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के साथ-साथ घरेलू गैस की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले चार से पांच दिनों से गैस की आपूर्ति कम हो रही है, जिसके कारण एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है. एजेंसी की ओर से लगातार सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.
फिलहाल रामनगर में गैस की कमी से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी चिंतित नजर आ रहे हैं. सभी की निगाहें अब जल्द सप्लाई सामान्य होने पर टिकी हुई हैं.
ये भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान युद्ध का असर, LPG Cylinder की मांग दोगुनी बढ़ी, गैस एजेंसियां परेशान