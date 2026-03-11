ETV Bharat / state

कॉर्बेट नगरी रामनगर में गैस सिलेंडर की किल्लत, बुकिंग बैकलॉग बढ़ा, होटल-रेस्टोरेंट के साथ घरों में बढ़ी चिंता

रामनगर: ईरान-इजराइल-अमेरिका के युद्ध का असर भारत में भी दिखने लगा है. देश भर में LPG सिलेंडर की कमी हो रही है. उत्तराखंड भी इस समस्या से अछूता नहीं है. दरअसल पश्चिम एशिया जो इस समय युद्धग्रस्त है वहां से करीब 62 फीसदी एलपीजी का आयात बाधित हुआ है. इस कारण व्यावसायिक सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है. पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट भी एलपीजी सप्लाई की किल्लत से जूझ रहे हैं. नैनीताल जिले के रामनगर में भी ये समस्या आ गई है.

एलपीजी की किल्लत से कॉर्बेट नगरी परेशान: कॉर्बेट नगरी रामनगर में इन दिनों एलपीजी गैस की शॉर्टेज से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है. पिछले चार-पांच दिनों से गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलने के कारण होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट संचालकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.

कॉर्बेट नगरी में होटल और रिसॉर्ट के सामने गैस किल्लत के कारण भोजन बनाने की समस्या खड़ी हो गई है (Photo- ETV Bharat)

होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स प्रभावित: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नगरी रामनगर में इन दिनों एलपीजी गैस की कमी से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं. गैस की आपूर्ति में आई कमी का असर सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. पर्यटन सीजन के दौरान रामनगर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट में भोजन तैयार करने के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस की जरूरत होती है. लेकिन पिछले चार से पांच दिनों से गैस की आपूर्ति कम होने के कारण पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के सामने कामकाज चलाना मुश्किल होता जा रहा है.