LPG की किल्लत में कंडे की बढ़ी डिमांड, शादियों में गैस की जगह ले रही भट्टी

रतलाम: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद भारत में एलपीजी गैस संकट की आशंका के बीच कंडे और लकड़ी की डिमांड बढ़ गई है. एमपी के रतलाम में लोग अब गैस के विकल्प के तौर पर पुराने पारंपरिक संसाधन ढूंढ रहे हैं. इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कंडे और लकड़ी की पूछ-परख बढ़ रही है.

खासकर शादी समारोह जैसे आयोजन की रसोई के लिए लोग लकड़ी की भट्टी का विकल्प चुन रहे हैं. जिसके लिए कंडे और लकड़ी का इंतजाम करने में लोग जुटे हुए हैं. लेकिन बढ़ी हुई डिमांड के बीच इनके दाम भी डेढ़ गुना से दोगुना तक हो गए हैं. जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर दोनों तरफ से पड़ रहा है.

कंडे और लकड़ी के दाम हुए दोगुना (ETV Bharat)

भट्टी बना रहे हैं लोग

घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर बनी असमंजस की स्थिति में आम ग्राहकों को परेशान होना पड़ रहा है. खासकर जिन घरों में शादी समारोह हो या अन्य आयोजन है, उनके लिए कमर्शियल गैस का सिलेंडर हासिल करना मुश्किल साबित हो रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों ने रसोई के लिए पहले के समय में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की भट्टी बनाना शुरू कर दिया है.

एलपीजी के संकट के बीच दोगुनी हुई कंडे की कीमत (ETV Bharat)

600 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है लकड़ी

कंडे का भी प्रयोग रसोई बनाने में किया जा रहा है. सेमलिया गांव के सचिन चौहान ने बताया कि उनके यहां पर भतीजी की शादी का कार्यक्रम है, लेकिन गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं होने पर पारंपरिक लकड़ी की भट्टी बनवाई है जिसके लिए लकड़ी का इंतजाम किया है. सचिन चौहान ने बताया कि "जलाऊ लकड़ी 600 रुपए प्रति क्विंटल में मिली है." वहीं, गांव में ही कंडे बनाकर बेचने का काम करने वाली श्यामा बाई ने बताया कि "कंडे खरीदने के लिए बहुत से लोग संपर्क कर रहे हैं और लोग उन्हें 20 रुपये प्रति कंडे तक दे रहे हैं."

एलपीजी के संकट के बीच कंडे की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

रसोई चाहे घर की हो या किसी शादी समारोह की हर जगह गैस की किल्लत का असर देखने को मिल रहा है. लोग वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कंडे और लकड़ी जैसे पुराने विकल्पों की तरफ भी जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में तो उपभोक्ता इन विकल्पों को अपना सकते हैं. लेकिन शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत की वजह से बड़ा संकट खड़ा हो गया है.