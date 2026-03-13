ETV Bharat / state

UP LPG Gas Update; पैनिक न लें, गैस सिलेंडर का स्टॉक खूब है, ब्लैक में सिलेंडर के रेट ने तोड़ा रिकार्ड; 2500 तक बेचा जा रहा

आगरा/कानपुर: उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इजरायल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है. अब यूपी में एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. इस बीच कुछ लोग गैस सिलेंडर की कालाबजारी करना भी शुरू कर दिए है. हालांकि, सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती शुरू कर दिया है. सीएम योगी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे समाज में घबराहट न फैलने दें और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें. प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि परेशान न हों गैस का स्टॉक खूब है. बेवजह पैनिक न लें. वहीं, कालाबाजारी करने वाले इस मौके का फायदा उठाकर 2500 तक सिलेंडर बेच रहे हैं. प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही है.

आगरा में छापेमारी के निर्देश: वहीं, आगरा में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी एसडीएम, पुलिस और पूर्ति अधिकारियों की टीम गठित करके छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आगरा पुलिस कमिश्नर ने एलपीजी सिलिंडर की कालाबाजारी रोकने को एसओजी के साथ ही पुलिस भी नजर रखे है.

हेल्प लाइन नंबर जारी: इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने लोगों से अपील की है कि सिलिंडर की आपूर्ति में किसी तरह की समस्या या कालाबाजारी की शिकायत पुलिस से करें. अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जो भी अफवाह फैलाने वाले हैं. उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने हेल्प लाइन नंबर 0562-2972453 और ऑनलाइन बुकिंग नंबर 8454955555 व 7718955555 जारी किए हैं.





सर्वर पर अधिक लोड से बुकिंग में समस्या: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी की बात अफवाह और बेबुनियाद हैं. जिले में आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के पास डीजल/पेट्रोल व घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और रिजर्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. बेबुनियाद अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं अधिक बुकिंग करा रहे हैं. जिससे सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण गैस बुकिंग में समस्या आ रही है. जिसे ठीक किया जा रहा है.

घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग और उसकी डिलीवरी की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है. दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल निर्धारित होना चाहिए. सिलेंडर को बुक करने के बाद उसे हॉकर घर तक पहुंचाएगा. कोई भी व्यक्ति सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों या गोदामों पर भीड़ ना लगाएं.





जमाखोरी और कालाबाजारी पर नजर: डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोकने के लिए टीम गठित की हैं. जिसमें एडीएम, एसडीएम के साथ ही पुलिस और आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हैं. यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू सिलेंडरों की जमाखोरी करने, अफवाह फैलाने, कालाबाजारी या अवैध भंडारण करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.



एसओजी और पुलिस रख रही नजर: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि तीनो जोन के डीसीसी और जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) समेत अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक करके उन्हें गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जानकारी दी है. इसके साथ ही तीनों जोन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए एसओजी को लगाया है.



आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि जिले की गैस एजेंसियों पर तीन माह तक का स्टाॅक है. ऐसे ही पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. व्यावसायिक सिलिंडर की सामान्य आपूर्ति पर फिलहाल रोक है. जो भी एजेंसी संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हर थाना की पुलिस अपने क्षेत्र की एजेंसियों पर नजर रखे हैं.

कानपुर में सिलेंडरों की होम डिलीवरी: कानपुर में जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. गुरुवार को कॉल सेंटर पर कुल 252 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 92 का निस्तारण कराया गया. अधिकांश शिकायतें गैस बुकिंग न होने या समय पर सिलेंडर न मिलने से संबंधित पाई गईं. जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग दर्ज थी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराया गया. डीएसओ ने स्पष्ट किया जिले में घरेलू गैस आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है और उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की.

