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धनबाद में LPG की किल्लत, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर जताया विरोध

धनबाद में भी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

LPG GAS SHORTAGE IN DHANBAD
घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच देश में एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है. झारखंड के धनबाद जिले में गैस की भारी कमी से आम लोग परेशान हैं और अब यह परेशानी सड़क पर गुस्से के रूप में सामने आ रही है.

झरिया क्षेत्र के बस्ताकोला स्थित एक गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही सैकड़ों उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर जमा हो गए थे. एजेंसी करीब 11 बजे तक नहीं खुली, जिससे लोगों का धैर्य टूट गया. गुस्साए लोगों ने धनबाद-सिंदरी मुख्य सड़क पर प्रदर्शन कर जाम लगा दिया. लगभग आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया और स्थिति को नियंत्रित किया.

एलपीजी की किल्लत झेलते लोगों का बयान (ETV Bharat)

लोगों का आरोप सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने 4-5 दिन पहले ही रिफिल के लिए पैसे जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद रोज सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. कई लोगों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया है, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल रही.

LPG Gas Shortage in Dhanbad
घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोग (ETV Bharat)

एक प्रभावित महिला चंचला कुमारी ने बताया, "सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन गैस नहीं मिलती. पैसा पहले ही जमा कर दिया है, फिर भी बार-बार आना पड़ रहा है." वहीं दिनेश शर्मा ने कहा, "यहां खुलेआम कालाबाजारी हो रही है. आम आदमी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है."

LPG Gas Shortage in Dhanbad
घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोग (ETV Bharat)

क्यों हो रही है परेशानी

यह संकट मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे धनबाद सहित राज्य के कई हिस्सों में लंबी कतारें और पैनिक बुकिंग देखी जा रही है. प्रशासन के सामने अब चुनौती है कि जल्द से जल्द सप्लाई व्यवस्था को सुचारू कर आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए.

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