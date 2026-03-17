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धनबाद में LPG की किल्लत, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर जताया विरोध

घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोग ( ETV Bharat )

धनबाद: अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच देश में एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है. झारखंड के धनबाद जिले में गैस की भारी कमी से आम लोग परेशान हैं और अब यह परेशानी सड़क पर गुस्से के रूप में सामने आ रही है.

झरिया क्षेत्र के बस्ताकोला स्थित एक गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही सैकड़ों उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर जमा हो गए थे. एजेंसी करीब 11 बजे तक नहीं खुली, जिससे लोगों का धैर्य टूट गया. गुस्साए लोगों ने धनबाद-सिंदरी मुख्य सड़क पर प्रदर्शन कर जाम लगा दिया. लगभग आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया और स्थिति को नियंत्रित किया.

एलपीजी की किल्लत झेलते लोगों का बयान (ETV Bharat)

लोगों का आरोप सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने 4-5 दिन पहले ही रिफिल के लिए पैसे जमा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद रोज सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. कई लोगों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया है, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल रही.