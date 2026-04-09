ETV Bharat / state

चंडीगढ़ और पंचकूला में नहीं मिल रहे छोटू गैस सिलेंडर, एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर श्रमिक

पंचकूला-चंडीगढ़ के प्रवासी मजदूरों और दुकानदारों को छोटू गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा. जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

LPG Gas Shortage in Chandigarh
LPG Gas Shortage in Chandigarh (PTI)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 8:34 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: केंद्र सरकार ने देश भर के प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के लिए एलपीजी गैस की किल्लत खत्म करने के मकसद से उन्हें पांच किलोग्राम का छोटू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं. इसके बावजूद पंचकूला और चंडीगढ़ की गैस एजेंसियों पर प्रवासी मजदूर/श्रमिकों को ना तो छोटू गैस सिलेंडर मिल रहा है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है. जब एजेंसी के कर्मचारी और जिम्मेदार अधिकारियों से सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में सवाल किया गया, तो जवाब मिला कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा. फिलहाल प्रवासी लोगों को खाली हाथ मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है.

मौलीजागरां की गैस एजेंसी से खाली लौटाया: पंचकूला इंडस्ट्रियल एरिया के प्रवासी स्ट्रीट वेंडर राजिंदर कुमार पांच किलोग्राम का छोटू गैस सिलेंडर लेने के लिए चंडीगढ़ के मौलीजागरां के विकास नगर, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 की साइट नंबर- 3 स्थित स्थित इंडेन, कैपिटल गैस कॉरपोरेशन पहुंचे. यहां राजिंदर ने गैस एजेंसी में सभी गैस सिलेंडरों को ट्रक में लोड करवा रहे वरिष्ठ कर्मचारी से छोटू गैस सिलेंडर मांगा, लेकिन कर्मचारियों द्वारा उन्हें सिलेंडर देने से इनकार कर दिया गया. कर्मचारी ने कहा कि एजेंसी में सिलेंडर नहीं है. जब राजेंदर ने पूछा कि कब तक मिल सकेगा? तो उन्हें साफ-साफ कह दिया गया कि कुछ पता नहीं.

चंडीगढ़ और पंचकूला में नहीं मिल रहे छोटू गैस सिलेंडर, एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर प्रवासी मजदूर (Etv Bharat)

ईटीवी भारत की टीम के सवाल-जवाब: गैस एजेंसी के कर्मचारी ने जब राजिंदर को छोटू गैस सिलेंडर देने से मना किया. तब ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लेने पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने वहां के गैस एजेंसी कर्मचारी से सवाल किया. ईटीवी भारत ने पूछा किया कि जब केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों, दिहाड़ीदार मजदूरों को आधार कार्ड दिखाकर 5 किलोग्राम का छोटू गैस सिलेंडर देने के निर्देश/आदेश जारी किए हैं, तो सिलेंडर देने से इनकार क्यों किया जा रहा है. इन सवालों पर कर्मचारी ने चुप्पी साध ली.

आधार कार्ड तो लिया, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला: ईटीवी भारत की टीम इंडेन गैस एजेंसी के एक कर्मचारी से मिली, जिन्होंने अपनी पहचान करन बताई. टीम ने उन्हें स्थिति से अवगत करवाते हुए पूछा कि प्रवासी कामगार राजिंदर को गैस सिलेंडर उपलब्ध क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इस पर करन ने राजिंदर को अपने पास बुलाकर उनसे आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली और उनका मोबाइल नंबर भी लिख लिया. इसके बाद करन ने भरोसा दिया कि बीते मंगलवार, 7 अप्रैल की शाम राजिंदर को फोन कर उन्हें गैस कनेक्शन जारी करने के अलावा छोटू गैस सिलेंडर भी दे देंगे, लेकिन करन का ये भरोसा भी झूठा साबित हुआ. ईटीवी भारत की टीम ने बुधवार को राजिंदर से पुनः संपर्क किया तो पता लगा कि उन्हें ना तो किसी का फोन आया और ना ही गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है.

पंचकूला सेक्टर 15 मार्केट में दुकानदार परेशान: ईटीवी भारत की टीम पंचकूला सेक्टर 15 की स्ट्रीट मार्केट और उससे पहले अंदरूनी मार्केट भी पहुंची, जहां कई पुरुष और महिला दुकानदारों से गैस सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में बातचीत की. इस दौरान अंदरूनी मार्केट में वर्षों से चाय बनाने वाले दुकानदार अनिल ने मायूसी भरे अंदाज में कहा कि "परेशानी तो है, लेकिन काम तो करना ही है. एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अब मैं स्टॉव में डीजल डालकर काम चला रहा हूं." अनिल ने कहा कि उन्हें भी 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा. कर्मचारी भी टाल-मटोल करते हैं. उन्होंने बताया कि पहले 1550 रुपये की लागत का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 3500 से चार हजार में मिल रहा है.

नहीं मिल रहा छोटू सिलेंडर: पंचकूला सेक्टर 15 की स्ट्रीट मार्केट के में छोले-कुलचे का काम करने वाले दुकानदार चंद्रसेन ने कहा कि "मैं भी स्टॉव में डीजल डालकर काम चलाना रहा हूं. एलपीजी गैस का छोटा या बड़ा, कोई सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते रोजाना परेशानी बनी रहती है. यहां तक कि चूल्हे में लकड़ी डालकर रोटी बनानी पड़ रही है. इसके अलावा 80 रुपये किलोग्राम मिलने वाली एलपीजी गैस के अब प्रति किलोग्राम करीब तीन सौ रुपये तक देने पड़ते हैं और कोई देता भी नहीं."

चाइनीज फूड के दुकानदार विजय ने बताया कि उन्होंने अलग अलग समय पर तीन कमर्शियल गैस सिलेंडर का बंदोबस्त किया था, लेकिन अब तीनों खाली हैं. कहीं से भी एलपीजी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है. नतीजतन, उन्हें भी स्टॉप में डीजल डालकर काम चलाना पड़ रहा है.

इंडक्शन चूल्हे से नहीं हो रहा काम: चाइनीज फूड की दुकानदार शीला ने बताया कि उन्हें भी एलपीजी गैस का छोटा या बड़ा गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने बताया कि एक गैस सिलेंडर खत्म होने और निर्धारित दिनों का अंतराल पूरा होने पर उन्होंने दूसरा सिलेंडर बुक करवाया. बताया कि बुकिंग तो हो गई, लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होने पर डिलीवरी बॉय को पूछा, जिसने और 13 दिन की वेटिंग बताई. शीला ने बताया कि गैस सिलेंडर का कोई बंदोबस्त नहीं होने के चलते उन्हें इंडक्शन खरीदना पड़ा. लेकिन इससे कमाई घट गई. जहां पहले कम समय में दस लोगों का भोजन तैयार हो जाता था, उतनी ही देर में अब दो लोगों का भोजन तैयार हो पाता है, जिससे रोजाना काफी नुकसान हो रहा है.

प्रवासी श्रमिकों की सुनवाई नहीं: चंडीगढ़ और पंचकूला में प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और दिहाड़ीदार मजदूरों का एक सा हाल है. गैस एजेंसी में छोटा या बड़ा गैस सिलेंडर नहीं मिलने की मुसीबत बनी है. छोटू गैस सिलेंडर आसानी से कब तक मिल सकेगा, इसका कोई जवाब नहीं मिलता. एक किग्रा. गैस के लिए भी चार-पांच गुना अधिक पैसे मांगे जाते हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग होने पर भी डिलीवरी में 13-13 दिन का समय लग रहा है. सभी छोटे दुकानदार और प्रवासी श्रमिक स्टॉप में डीजल डालकर काम चला रहे हैं या फिर कुछ लोगों ने इंडक्शन का सहारा लिया है. नतीजतन, एलपीजी गैस का संकट लगातार गहरा रहा है.

ये भी पढ़ें- बड़ी राहत: प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो LPG सिलेंडर का कोटा हुआ दोगुना, अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा गैस

TAGGED:

LPG GAS SHORTAGE IN CHANDIGARH
LPG CRISIS IN HARYANA
CHHOTU GAS CYLINDERS
छोटू गैस सिलेंडर
LPG CRISIS UPDATE NEWS HINDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.