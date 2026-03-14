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Ground Report: सरकार के दावे हवा, अन्नपूर्णा रसोई में गैस खत्म, चूल्हे-हीटर पर पक रहा गरीबों का खाना

जयपुर: राज्य सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि प्रदेश की सभी अन्नपूर्णा रसोइयों को जरूरत के अनुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित अन्नपूर्णा रसोई का हाल इन दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने सांगानेर पुलिया के नीचे संचालित अन्नपूर्णा रसोई का रियलिटी चेक किया, तो वहां गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण भोजन चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर पर बनता हुआ मिला.

इलेक्ट्रिक हीटर और चूल्हे का सहारा: जयपुर के सांगानेर पुलिया के नीचे संचालित अन्नपूर्णा रसोई में प्रतिदिन सुबह और शाम करीब 100-100 जरूरतमंद लोग भोजन ग्रहण करते हैं. यहां मौजूद ऑपरेटर ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 4 बजे से ही भोजन बनाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं था. ऐसे में मजबूरी में इलेक्ट्रिक हीटर और चूल्हे का सहारा लेकर खाना तैयार किया जा रहा है. ऑपरेटर के अनुसार रसोई में शुक्रवार शाम तक केवल एक सिलेंडर बचा था, जो खत्म हो गया. इसकी जानकारी सुपरवाइजर को भी दी गई, लेकिन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय हीटर से ही काम चलाने की सलाह दे दी गई.

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चार केंद्रों पर भेजा जाता है भोजन: जब ईटीवी भारत की टीम रसोई के पीछे पहुंची, तो वहां का दृश्य पुराने समय की रसोई की याद दिलाने वाला था. गैस चूल्हा और सिलेंडर एक ओर रखे धूल खाते नजर आए, जबकि दूसरी ओर चूल्हा जलाकर भोजन तैयार किया जा रहा था. खास बात ये है कि इसी रसोई से मालपुरा, इंडिया गेट और आरयूएचएस क्षेत्र के पास स्थित अन्य अन्नपूर्णा रसोइयों के लिए भी भोजन भेजा जाता है. ऐसे में एक ही केंद्र पर गैस की कमी का असर चारों केंद्रों की व्यवस्था पर पड़ रहा है.