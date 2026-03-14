Ground Report: सरकार के दावे हवा, अन्नपूर्णा रसोई में गैस खत्म, चूल्हे-हीटर पर पक रहा गरीबों का खाना
गैस सिलेंडर खत्म होने के चलते अन्नपूर्णा रसोई में इलेक्ट्रिक हीटर और चूल्हे का सहारा लेकर खाना तैयार किया जा रहा है.
Published : March 14, 2026 at 5:56 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि प्रदेश की सभी अन्नपूर्णा रसोइयों को जरूरत के अनुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित अन्नपूर्णा रसोई का हाल इन दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने सांगानेर पुलिया के नीचे संचालित अन्नपूर्णा रसोई का रियलिटी चेक किया, तो वहां गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण भोजन चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर पर बनता हुआ मिला.
इलेक्ट्रिक हीटर और चूल्हे का सहारा: जयपुर के सांगानेर पुलिया के नीचे संचालित अन्नपूर्णा रसोई में प्रतिदिन सुबह और शाम करीब 100-100 जरूरतमंद लोग भोजन ग्रहण करते हैं. यहां मौजूद ऑपरेटर ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 4 बजे से ही भोजन बनाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं था. ऐसे में मजबूरी में इलेक्ट्रिक हीटर और चूल्हे का सहारा लेकर खाना तैयार किया जा रहा है. ऑपरेटर के अनुसार रसोई में शुक्रवार शाम तक केवल एक सिलेंडर बचा था, जो खत्म हो गया. इसकी जानकारी सुपरवाइजर को भी दी गई, लेकिन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय हीटर से ही काम चलाने की सलाह दे दी गई.
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चार केंद्रों पर भेजा जाता है भोजन: जब ईटीवी भारत की टीम रसोई के पीछे पहुंची, तो वहां का दृश्य पुराने समय की रसोई की याद दिलाने वाला था. गैस चूल्हा और सिलेंडर एक ओर रखे धूल खाते नजर आए, जबकि दूसरी ओर चूल्हा जलाकर भोजन तैयार किया जा रहा था. खास बात ये है कि इसी रसोई से मालपुरा, इंडिया गेट और आरयूएचएस क्षेत्र के पास स्थित अन्य अन्नपूर्णा रसोइयों के लिए भी भोजन भेजा जाता है. ऐसे में एक ही केंद्र पर गैस की कमी का असर चारों केंद्रों की व्यवस्था पर पड़ रहा है.
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चूल्हे पर लग रहा ज्यादा समय: यहां काम कर रहे कुक और हेल्पर ने बताया कि चूल्हे और हीटर पर काम करने से भोजन बनाने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है. उन्होंने बताया कि 10 से 15 पूड़ियां सेंकने में ही 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है. इसके अलावा बिजली का खर्च भी अलग से बढ़ रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से इसी तरह चूल्हा जलाकर काम चलाया जा रहा है. रसोई कर्मचारियों के अनुसार इस समस्या की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ. ऐसे में रोजाना चारों केंद्रों पर समय पर भोजन पहुंचाना चुनौती बन गया है.
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ऐसे हालात में सांगानेर और आसपास की अन्नपूर्णा रसोइयों में गैस सिलेंडर की कमी के कारण चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर के सहारे भोजन पकाया जा रहा है. इससे साफ है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सरकार के दावों के अनुरूप नजर नहीं आ रही हैं और गरीबों के लिए चलने वाली ये महत्वपूर्ण योजना भी 'एलपीजी की किल्लत' का शिकार होती दिखाई दे रही हैं.