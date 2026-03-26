ईरान युद्ध का असर, बालोद में सिलेंडर की किल्लत के बाद 'हाइब्रिड इलेक्ट्रिक चूल्हों' का सहारा, व्यवसायी परेशानी
'जुगाड़' के चूल्हे पर होटल व्यवसाय, बालोद में कमर्शियल सिलेंडर की ज्यादा किल्लत है. ऐसे में होटल-रेस्टॉरेंट या टपरी व्यवसायी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 26, 2026 at 1:42 PM IST
बालोद. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी युद्ध की लपटें अब आम आदमी की रसोई और होटल व्यवसाय तक पहुंचने लगी हैं. युद्ध के चलते सिलेंडर क्राइसिस (एलपीजी संकट) की स्थिति निर्मित हो गई है. आलम यह है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों ही तरह के सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं. बालोद जिले में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहाँ सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और होटल संचालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
'इलेक्ट्रिक-लकड़ी' चूल्हे का सहारा
कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने और प्रशासन द्वारा बनाए गए कड़े नियमों के कारण होटल व्यवसायी अब नए विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं. गैस के अभाव में अब होटलों में 'हाइब्रिड इलेक्ट्रिक चूल्हों' का चलन बढ़ गया है. इसमें लकड़ी का उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, लेकिन आग की लपटों को तेज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है.
धुआं सह रहे हैं, पर काम जरूरी-व्यापारी
होटल व्यवसायी कुलेश्वर साहू ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि सिलेंडर न मिलने के कारण वे नया जुगाड़ अपनाने को मजबूर हैं. इलेक्ट्रिक वूड स्टोव से काम चला रहे हैं. लेकिन धुआं बहुत होता है और बर्तन भी खराब होते हैं. हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान करेगी.
गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने यह चार्जिंग वाला चूल्हा खरीदा है. इसमें लकड़ी डालकर आग जलाई जाती है और इलेक्ट्रिक फैन के जरिए इसमें से गैस फ्लेम जैसी तेज आंच निकलती है.- कुलेश्वर साहू, व्यवसायी
सप्लाई चैन प्रभावित
युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति बाधित होने से गैस की कमी बताई जा रही है. गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो रही है. होटल संचालकों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना खर्चीला और असुविधाजनक साबित हो रहा है. लेकिन रोजी रोटी के लिए इस तरह से जुगाड लगाकर अपना काम चला रहे हैं.