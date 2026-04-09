आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं मिल रहा है गैस! सेविका घर से बनाकर बच्चों के लिए लाती है भोजन
जामताड़ के आंगनबाड़ी केंद्र में गैस नहीं मिलना सेविकाओं के लिए समस्या बनी हुई है. यहां का राशन भी उन्हें खुद खरीदना पड़ता है.
Published : April 9, 2026 at 11:54 AM IST
जामताड़ा: जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका-सहायिका को बच्चों का भोजन या तो कोयले के चूल्हे में बनाना पड़ता है या घर से बनाकर लाने को मजबूर हैं. राशन भी बाजार से खरीदना पड़ता है, जिसका बिल कार्यालय में जमा करना पड़ता है. यह मामला जामताड़ा सदर प्रखंड के दुलाडीह आंगनबाड़ी केंद्र का है.
जहां बच्चों का पौष्टिक भोजन बनाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है. सेविका-सहायिका को पौष्टिक भोजन बनाने के लिए कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ता है या घर से बनाकर लाने के लिए मजबूर हैं. इतना ही नहीं आलम यह है कि यहां के सेविका को बच्चों का पौष्टिक भोजन भी बाजार से खरीदना पड़ता है और बिल कार्यालय में जमा करना पड़ता है. विभाग से चावल तो मिलता है, लेकिन दाल, सूजी, हल्दी, तेल, नमक इत्यादि बाजार से ही खरीदना पड़ता है.
गैस नहीं मिलने के कारण हो रही है परेशानी
आंगनबाड़ी केंद्र में सरकार द्वारा सारे राशन और गैस उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो सारा खर्चा सरकार करती है लेकिन यहां के आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ चावल मिलते हैं, बाकी बाजार से खरीदना पड़ता है. आंगनबाड़ी सेविका की मानें तो गैस भी इन्हें अपने ही भराना पड़ता है, जिसका पैसा विभाग से मिलता है. हालांकि पहले गैल मिलता था लेकिन अब महंगा हो जाने के कारण उन्हें दिक्कत हो रही है और गैस नहीं भी मिल रही है.
क्या कहती हैं सेविका
इस संबंध में जब आंगनबाड़ी की सेविका से पूछा गया तो उसने बताया कि बच्चों का चावल विभाग से मिलता है और दाल सूजी तेल हल्दी नमक सारा सामान बाजार से खरीदना पड़ता है. फिर इसका बिल कार्यालय में जमा करते हैं. गैस चूल्हा है, लेकिन गैस महंगा हो जाने के कारण और नहीं मिलने के कारण उन्हें या तो कोयले के चूल्हे में भोजन पकाना पड़ता है या घर से पकाकर लाते हैं.
सीपीआईएम नेता ने व्यवस्था पर उठाए सवाल
सीपीआईएम के प्रदेश नेता सुरजीत सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्र के पूरे व्यवस्था सिस्टम पर सवाल खड़ा किया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. सीपीआईएम नेता ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का राशन और गैस उपलब्ध कराना यह सरकार और प्रशासन का काम है. सेविका-सहायिका को बाजार से लाने का मतलब भ्रष्टाचार और सरकारी राशि का बंदरबाट को उजागर करता है. सीपीएम नेता सुरजीत सिन्हा ने कहा कि इस मामले में हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा.
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