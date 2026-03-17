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LPG की कमी से बंद हुई 'आस्था की रसोई', शिमला कालीबाड़ी मंदिर में भंडारा स्थगित

शिमला: देश के कई राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में एलपीजी गैस की कमी देखी जा रही है. शिमला शहर में इन दिनों एलपीजी गैस की कमी का असर आम जनजीवन के साथ-साथ धार्मिक गतिविधियों पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में गैस सिलेंडरों की अनियमित आपूर्ति के चलते हलवा प्रसाद और भंडारे का आयोजन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि यह प्रसाद और भंडारा यहां की प्रमुख धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहे हैं.

मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 'कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पिछले कुछ समय से बाधित हो रही है. रसोई में उपयोग होने वाली गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़े स्तर पर प्रसाद तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा. हलवा प्रसाद और भंडारे के लिए लगातार गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया है'.