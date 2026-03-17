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LPG की कमी से बंद हुई 'आस्था की रसोई', शिमला कालीबाड़ी मंदिर में भंडारा स्थगित

शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडर की वजह से कालीबाड़ी मंदिर ने फिलहाल के लिए प्रसाद वितरण और भंडारा का आयोजन स्थगित कर दिया है.

शिमला का कालीबाड़ी मंदिर
शिमला का कालीबाड़ी मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:47 PM IST

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शिमला: देश के कई राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में एलपीजी गैस की कमी देखी जा रही है. शिमला शहर में इन दिनों एलपीजी गैस की कमी का असर आम जनजीवन के साथ-साथ धार्मिक गतिविधियों पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में गैस सिलेंडरों की अनियमित आपूर्ति के चलते हलवा प्रसाद और भंडारे का आयोजन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि यह प्रसाद और भंडारा यहां की प्रमुख धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहे हैं.

मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 'कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पिछले कुछ समय से बाधित हो रही है. रसोई में उपयोग होने वाली गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़े स्तर पर प्रसाद तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा. हलवा प्रसाद और भंडारे के लिए लगातार गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया है'.

कालीबाड़ी मंदिर प्रबंधन द्वारा जारी सूचना
कालीबाड़ी मंदिर प्रबंधन द्वारा जारी सूचना (कालीबाड़ी मंदिर प्रबंधन)

कालीबाड़ी मंदिर प्रबंधन का कहना है, 'यह निर्णय अस्थायी है और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया है. जैसे ही गैस की नियमित सप्लाई बहाल होगी, मंदिर में प्रसाद वितरण और भंडारे की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी जाएगी. तब तक श्रद्धालुओं से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है'.

शिमला कालीबाड़ी मंदिर
शिमला कालीबाड़ी मंदिर (ETV Bharat)

इस बीच, मंदिर प्रशासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी सुझाई है. यदि कोई श्रद्धालु अपने स्तर पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर सकता है, तो वह मंदिर में हलवा प्रसाद या भंडारा आयोजित करवा सकता है. इसके लिए उसे मंदिर प्रबंधन से पहले अनुमति लेनी होगी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इस पहल का उद्देश्य यह है कि धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद न हों और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान दे सकें.

मंदिर प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से जल्द समाधान निकालने की मांग की है, ताकि धार्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रह सकें. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा और श्रद्धालुओं को पहले की तरह प्रसाद और भंडारे का लाभ मिल सकेगा.

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