राजधानी में गहराया LPG गैस संकट, छोटे सिलेंडर भरवाने को भटक रहे मजदूर, गांव लौटने की तैयारी

दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं, इन लोगों को डर है अगर हालात ऐसे ही रहे तो गांव लौटना पड़ेगा.

दिल्ली में गैस की किल्लत
दिल्ली में गैस की किल्लत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 4:35 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर एक ओर जहां राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ है. वहीं ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. सरकार का दावा है कि गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर के कई इलाकों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए हालात बेहद कठिन होते जा रहे हैं.

खासकर वे मजदूर, जो बड़े सिलेंडर नहीं खरीद पाते और रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए 1, 2 या 3 किलो गैस, छोटे दुकानदारों से भरवाते हैं, आज दर-दर भटकने को मजबूर हैं. छोटे-छोटे सिलेंडर हाथ में लिए मजदूर इधर-उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस कहीं नहीं मिल रही. जिन दुकानों से वे रोज़ गैस भरवाते थे वहां आज शटर डाउन है. दुकानदारों का कहना है कि उनके पास भी गैस की सप्लाई नहीं पहुंच रही, इसलिए दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं.

दिल्ली में गहराया गैस संकट (ETV Bharat)

बिहार से आए भारत नाम के एक प्रवासी मजदूर ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, जहां हम गैस भरवाते थे, वहां गए तो बताया गया कि गैस खत्म हो गई है फिर दूसरी दुकान पर गए, लेकिन वहां भी शटर बंद मिला दो-दो दुकानों पर भटक चुका हूं, लेकिन गैस नहीं मिली अब समझ नहीं आ रहा कि खाना कैसे बनाएं.

वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज इलाके के रहने वाले रजनीश कुमार का कहना है कि गैस की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने उनकी कमाई पर सीधा असर डाला है उन्होंने कहा, अगर एक हफ्ते में ही गैस के लिए 1000 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? गैस के साथ-साथ राशन भी लेना पड़ता है अगर 7 से 8 हजार रुपये सिर्फ गैस और राशन में चले जाएंगे तो परिवार को पैसे कैसे भेजेंगे ?

स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि जहां पहले गैस 90 से 100 रुपये प्रति किलो मिलती थी, वहीं अब इसकी कीमत 270 से 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है विकास कुमार नाम के एक छोटे दुकानदार ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी चाय की टपरी चलाते हैं तो चाय के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो मजबूर होकर गांव वापस जाना पड़ेगा. उनका आरोप है कि गैस की कमी के पीछे ब्लैक मार्केटिंग भी एक बड़ी वजह है.

दिल्ली में गैस संकट का यह मुद्दा अब सिर्फ आपूर्ति का नहीं बल्कि हजारों प्रवासी मजदूरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके पेट की आग से जुड़ा सवाल बनता जा रहा है.

संपादक की पसंद

