महंगाई और गैस सिलेंडर के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर निशाना

दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

गैस की किल्लत पर कांग्रेस का प्रदर्शन
गैस की किल्लत पर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 12, 2026 at 1:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की मारामारी के बीच सियासत गरमा गई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव खासकर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बनते युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर हालात और बिगड़ते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है. इसी डर के चलते राजधानी दिल्ली में कई गैस बुकिंग सेंटर और गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

महंगाई और गैस सिलेंडर के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन
महंगाई और गैस सिलेंडर के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

इस मुद्दे को लेकर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजधानी के अलग-अलग इलाकों में गैस गोदामों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए गए. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर सरकार की नीतियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिलेंडर की किल्लत पर प्रदर्शन (ETV BHARAT)

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक गैस गोदाम के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की. उनका कहना था कि गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है.

प्रदर्शन के दौरान इलाके में कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया. हालांकि स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा और किसी बड़ी अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली.

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर रसोई गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी. उनका कहना है कि जनता को राहत देने के लिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए.

फिलहाल अंतरराष्ट्रीय हालात और देश में बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की चिंता साफ दिखाई दे रही है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार आने वाले समय में कीमतों को लेकर क्या फैसला लेती है और आम जनता को कितनी राहत मिलती है.

संपादक की पसंद

