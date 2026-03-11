LPG Shortage : सर्वर डाउन ने भी बढ़ाई उपभोक्ताओं की टेंशन, गैस एजेंसियों पर उमड़ी भीड़
खाड़ी युद्ध के बाद अब सर्वर डाउन ने भी बढ़ाई उपभोक्ताओं की टेंशन. गैस एजेंसियों पर उमड़ी भीड़. जानिए जयपुर में स्थिति...
Published : March 11, 2026 at 10:20 PM IST
जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का आयात नहीं हो पा रहा है. इसके चलते कहीं किल्लत भी देखी जा रही है तो वहीं भारत सरकार ने भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी रसोई गैस की किल्लत होने के संदेश प्रसारित होने के बाद अब लोग भी गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं.
जिसके चलते कहीं गैस एजेंसियों पर सर्वर डाउन होने की बात सामने आ रही है तो कहीं भीड़ भी देखी जा रही है. वहीं, ऑनलाइन गैस बुकिंग सिस्टम भी बंद होने के चलते लोग सीधे ही गैस एजेंसी ऊपर जाकर बुकिंग कराते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसा ही नजारा राजधानी जयपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ नजर आ रही है.
इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने जयपुर में कई गैस एजेंसियों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, जहां कुछ गैस एजेंसियों ने बात करने से मना कर दिया तो वहीं कुछ एजेंसी मालिकों का दावा है की किल्लत जैसी कोई बात नहीं है.
कहीं सर्वर डाउन तो कहीं भीड़ : जयपुर के संसार चंद्र रोड पर स्थित एक एजेंसी के स्वामी नितिन का कहना है कि उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो बुकिंग नहीं हो पा रही है. इसलिए कंपनी ने एक अल्टरनेट नंबर निकाला है. सभी कंपनियों का अपना एक ऐप है हम उपभोक्ताओं को ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं और उस पर आराम से बुकिंग हो रही है. अभी 5 से 6 दिनों की बुकिंग चल रही है.
पढ़ें : LPG Shortage : दीया कुमारी बोलीं- लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, भाटी ने कहा- कालाबाजारी चिंता का विषय
उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेंडर खत्म हो रहे हैं गैस नहीं है. सप्लाई आराम से आ रही है और सप्लाई हो भी रहीं है. 5 से 6 दिन की सप्लाई हो रही है उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया गैस की किल्लत के संदेश प्रसारित होने के चलते लोग थोड़े ज्यादा चिंतित हो गए हैं. इसलिए जो उपभोक्ता एक महीने में बुकिंग करते हैं वो भी डबल बुकिंग कर रहे हैं. इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है. वहीं, अग्रवाल कॉलेज के सामने स्थित गैस संचालक ने इस मुद्दे पर बातचीत से ही मना कर दिया.
किल्लत वाले हालात तो नहीं : उपभोक्ता अयूब खान का कहना है कि मैं सुबह भी आया था तब भी एजेंसी पर भीड़ थी और अभी भी भीड़ है. हालांकि, एजेंसी के लोग उपभोक्ताओं को पूरा सहयोग कर रहे हैं. उनका कहना है कि किल्लत की केवल अफवाह है. ऐसे हालात नजर नहीं आते कि कोई किल्लत हो रही है. मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है. लोग पैनिक हो रहे हैं कि हो सकता है कि आगे कुछ हो. एजेंसियों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं. पब्लिक भी शांत है, लोग आते हैं और बात करके चले जाते है.
पढ़ें : Middle East War Effect : गैस किल्लत पर सरकार का भरोसा, आमजन को नहीं होने देंगे परेशान
गैस सिलेंडर हॉकर महेंद्र का कहना है कि घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को कंपनी ने बंद कर दिया और स्टॉक रोक दिया है कि अभी सिलेंडर नहीं है. रसोई गैस में कोई दिक्कत नहीं. दो-तीन दिन में सप्लाई हो रहा है. अभी 25 दिन की बुकिंग हो रही है. कोई दिक्कत भी नहीं आ रही. लोगों में इसलिए पैनिक हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए हैं. लोग सोच रहे हैं कि कहीं घरेलू गैस की सप्लाई भी बंद नहीं हो जाए. इसलिए लोग एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं.
घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश : इधर खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार ने बुधवार को सचिवालय में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा की और तमाम जिलों के जिला रसद अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी ली. बैठक के दौरान अम्बरीष कुमार ने रसद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति रुकनी नहीं चाहिए.
खाड़ी देशों में युद्ध के कारण देश में रसोई गैस (LPG) आपूर्ति पर गहराता संकट बेहद चिंताजनक है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार इस संभावित राष्ट्रीय संकट को लेकर भी हमेशा की तरह लापरवाह और असंवेदनशील बनी हुई है। समय रहते स्थिति का आकलन ना कर पाना केंद्र सरकार का स्पष्ट 'कलेक्टिव…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 11, 2026
गहलोत ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल : वहीं, इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण देश में रसोई गैस (LPG) आपूर्ति पर गहराता संकट बेहद चिंताजनक है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार इस संभावित राष्ट्रीय संकट को लेकर भी हमेशा की तरह लापरवाह और असंवेदनशील बनी हुई है. समय रहते स्थिति का आकलन ना कर पाना केंद्र सरकार का स्पष्ट 'कलेक्टिव फेलियर' है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरी आमजन से अपील है कि रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और मितव्ययता के साथ करें. केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों द्वारा दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों द्वारा रोजाना खाना खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ढाबों में LPG गैस की सप्लाई सुनिश्चित की जाए.