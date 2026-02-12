ETV Bharat / state

कानपुर में चाय गर्म करते समय फटा गैस सिलेंडर; चार लोग गंभीर रूप से झुलसे, मकान क्षतिग्रस्त

कल्याणपुर में गैस सिलेंडर फटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आवास विकास नंबर-3 में एक घर में रसोई आग लग गयी. इसके बाद सिलेंडर धमाके के साथ फट गया. इस विस्फोट से घर की दीवारें हिल गयीं. आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया. घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया. लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लगी: सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की फोर्स और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. इस बाच घर का कीमती सामान जल चुका था. जानकारी देती बेटी विशाखा. (Video Credit: ETV Bharat) सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया, लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लगी थी. आग पर काबू पा लिया गया है. इसमें चार लोग झुलसे थे. उनका इलाज चल रहा है.