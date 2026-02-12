कानपुर में चाय गर्म करते समय फटा गैस सिलेंडर; चार लोग गंभीर रूप से झुलसे, मकान क्षतिग्रस्त
सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया, लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लगी थी. आग पर काबू पा लिया गया है. इसमें चार लोग झुलसे थे.
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आवास विकास नंबर-3 में एक घर में रसोई आग लग गयी. इसके बाद सिलेंडर धमाके के साथ फट गया. इस विस्फोट से घर की दीवारें हिल गयीं. आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया. घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया.
लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लगी: सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की फोर्स और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. इस बाच घर का कीमती सामान जल चुका था.
सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया, लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लगी थी. आग पर काबू पा लिया गया है. इसमें चार लोग झुलसे थे. उनका इलाज चल रहा है.
विस्फोट के कारण फट गया सिलेंडर: बेटी विशाखा ने बताया कि उसके पिता रसोई में चाय गर्म करने गए थे. जैसे ही उन्होंने लाइटर जलाया, सिलेंडर से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं. पिता की चीख सुनकर विशाखा आग बुझाने के लिए जूट का बोरा लेने ऊपर दौड़ी, लेकिन आग तेजी से फैल गयी और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. जैसे ही परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, तो सिलेंडर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया.
आग से चार लोग झुलसे: विशाखा ने बताया कि जिस HP सिलेंडर से यह हादसा हुआ, उसे उसी दिन नया लगाया गया था. इस ब्लास्ट में विशाखा की मां माया देवी, भाभी ज्योति और पड़ोसी महेश श्रीवास्तव बुरी तरह झुलस गए. झुलसे लोगों को उपचार के लिये पहले पास के निजी हॉस्पिटल ले जाया गया. वहां से डॉक्टरों ने सभी को उर्सला रेफर कर दिया.
चीफ फायर अफसर दीपक शर्मा ने बताया कि सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगी और सिंलेंडर में ब्लास्ट हो गया. आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. चार लोग गंभीर रूप से झुलस गये है.
