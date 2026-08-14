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16 अगस्त से पहले ई-केवाईसी नहीं कराया तो गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद, सब्सिडी भी जाएगी!

दरअसल बार बार की मोहलत के बाद भी बड़ी संख्या में लोग ईकेवाईसी प्रक्रिया से दूर हैं. ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कर दिया है कि 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लोगों के सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी. सब्सिडी से भी हाथ धोना पड़ सकता है.

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में करीब 5 लाख एलपीजी के गैस कनेक्शन हैं. जिनमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं. अलग-अलग गैस वितरकों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 फीसदी गैस कनेक्शन धारकों ने अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है.

सत्यापन के बिना ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक

ईकेवाईसी के लिए जारी निर्देश के अनुसार एलपीजी ग्राहकों के सत्यापन कराने पर ही सिलेंडरों की डिलीवरी होगी. सत्यापन नहीं कराने कराने वाले ग्राहकों के खाते में एलपीजी की सब्सिडी भी जमा नहीं होगी. ऑनलाइन गैस की बुकिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी. जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे कनेक्शन कंपनी के अधिकारियों के संदेह के दायरे में भी हैं.

अफसरों का मानना है कि इन कनेक्शनों में दूसरे जिले या राज्यों में जाने वाले, जिनके नाम से कनेक्शन हैं, उनकी मृत्यु हो जाने या एक ही नाम से ज्यादा कनेक्शन लेने वाले लोग शामिल हैं, इसलिए अब समय-सीमा तय कर दी गई है.

ई केवाईसी नहीं करने पर फिजिकल वेरीफिकेशन

16 अगस्त के बाद ऐसे कनेक्शनों का फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ सत्यापन किया जाएगा, जिसमें गड़बड़ी मिलेगी, उन कनेक्शनों को रद्द कर दिया जाएगा. यही वजह है कि पेट्रोलियम कंपनियां लोगों से बार-बार सत्यापन कराने को कह रहीं हैं. उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक संबंधित गैस एजेंसी में जाकर आधार और गैस कनेक्शन की जानकारी के साथ ई-केवाईसी करा सकते हैं. सामान्य उपभोक्ता हों या फिर उज्ज्वला कनेक्शनधारी, सभी को सत्यापन कराना अनिवार्य है.

ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. 16 अगस्त तक आखिरी तारीख है. इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी नहीं हुआ है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी भी कराई गई है. घर घर जाकर भी जानकारी दी गई है. प्रशासन भी जुटा है. प्रक्रिया जारी है. हो सकता है जिनकी ईकेवाईसी नहीं हुई है, उन्हें सब्सिडी न मिले-सौरभ ठक्कर, संचालक, इंडेन गैस एजेंसी

बिना ओटीपी के कहीं भी डिलीवरी नहीं

फर्जीवाड़ा रोकने अब बिना ओटीपी के कहीं भी सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं की जा रही है. सिलेंडर लेकर जाने वाले डिलिवरी बॉय पहले मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी मांगते हैं. इसके बाद ही सिलेंडर उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है. सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही या बंद हो गई है, तो लोग सीधे अपनी संबंधित कंपनी की एजेंसी में गैस कार्ड और आधार के साथ जाएं. एजेंसी वाले अपने सिस्टम से उनकी एक फोटो लेंगे और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे. कोरबा जिले में मुख्य रूप से एचपी, इंडेन और भारत गैस के कनेक्शन ज्यादातर लोगों के पास हैं.

आधार कार्ड लेकर जाना होगा गैस एजेंसी

ई-केवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अपना गैस कनेक्शन कार्ड लेकर गैस एजेंसी में जाना होगा. यहां ई केवाईसी मशीन मौजूद है. बायोमेट्रिक पहचान दर्ज करने के लिए अंगूठा लगाना होगा, जिसके बाद गैस वितरक केवाईसी की प्रक्रिया को कंप्लीट कर देंगे. कुछ कंपनियों ने लोगों को घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी करने की सुविधा भी दी है.