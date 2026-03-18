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हरियाणा में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की कवायद तेज, एलपीजी की खपत ज्यादा, जानें किस जिले में कितने कनेक्शन

पंचकूला: देश भर में घरों में खाना पकाने के लिए अधिकांश लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि राज्यों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के इस्तेमाल को भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन भौगोलिक व अन्य तकनीकी पहलुओं के चलते पीएनजी का विस्तार काफी धीमा है. हरियाणा में अधिकांश निर्भरता एलपीजी पर टिकी है. समूचे प्रदेश में कमोबेश एक जैसी स्थिति है.

एलपीजी से पीएनजी करने पर जोर: हालांकि, राज्य सरकार कमर्शियल-इंडस्ट्रियल क्षेत्र की निर्भरता एलपीजी से पीएनजी पर करने को प्रयासरत है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार तकनीकी और व्यावहारिक जटिलताओं को दूर कर पीएनजी का विस्तार जल्द करने के लिए काफी काम किया जाना बाकी है. इसके लिए हरियाणा में गैस आपूर्ति कर रही सभी पेट्रोलियम कंपनियों और राज्य सरकार के बीच बेहतर और फास्ट ट्रैक मोड पर काम करने की जरूरत है. ऐसा क्यों है, इसके लिए ईटीवी भारत ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नोडल ऑफिसर सुरेंदर सैनी और कमर्शियल क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधि अनिल कुमार से बातचीत में जाना.

हरियाणा की एलपीजी पर निर्भरता: खाद्य आपूर्ति विभाग के नोडल ऑफिसर सुरेंद्र सैनी ने बताया "हरियाणा अधिकांश लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर निर्भर है. प्रदेश में करीब 83 लाख 28 हजार 733 एलपीजी उपभोक्ता हैं. ये संख्या प्रदेश में सेवाएं प्रदान कर रही सभी गैस कंपनियों के उपभोक्ताओं की है. इनके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के उपभोक्ता और पाइप्ड नेचुरल गैस कंज्यूमर अलग हैं. यदि पीएमयूवाई के उपभोक्ताओं की बात करें तो हरियाणा में इनकी संख्या 11 लाख 12 हजार 992 है, जिस संख्या में फिलहाल आगे कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. क्योंकि पीएमयूवाई योजना के तहत नए गैस कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं. हरियाणा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना समेत कुल एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 94 लाख 41 हजार 725 है."

पीएनजी के पांच लाख उपभोक्ता: इंडियन ऑयल स्टेल लेवल कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार ने बताया "हरियाणा सरकार प्रदेश के कमर्शियल-इंडस्ट्रियल क्षेत्र को एलपीजी से पीएनजी पर लाने की योजना बना रही है. इसके लिए प्रदेश सरकार और विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों समेत सीडीजी के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग भी की जा रही हैं. हरियाणा की वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रदेश में फिलहाल तक केवल पांच लाख कमर्शियल-इंडस्ट्रियल व अन्य उपभोक्ता हैं."

एनओसी और अन्य प्रक्रिया होगी आसान: अनिल कुमार ने कहा "इस संख्या को तेजी से बढ़ाने और सभी आवश्यक अड़चनों को दूर के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व चीफ सेक्रेटरी पेट्रोलियम कंपनी प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ताकि पीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके. हालांकि, इस दिशा में तेजी लाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों की एनओसी और अन्य प्रक्रिया जटिल होने के चलते देरी बनी रहती है. इसी कारण सभी अधिकारी मीटिंग कर अड़चनों को दूर करने की दिशा में विचार-विमर्श करने में जुटे हैं."

प्रदेश में सेवाएं दे रही दस कंपनियां: हरियाणा में पेट्रोलियम कंपनियों समेत कुल दस कंपनियां सेवाएं प्रदान कर रही हैं. ये सभी कंपनियां एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी समेत डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में गैस आपूर्ति कर रही हैं. हरियाणा सरकार के सभी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ये कंपनियां प्रदेश में अपने-अपने उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रही हैं