गैरसैंण बजट सत्र में गूंजा LPG गैस क्राइसिस का मुद्दा, विधानसभा पीठ ने दिए सख्त निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष ने गैस की कालाबाजारी पर सख्ती बरतने को कहा है. साथ ही उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश दिये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 12, 2026 at 7:21 PM IST
गैरसैंण/देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी का मुद्दा उठा. विपक्ष ने नियम 58 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की. जिसे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने स्वीकार किया. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सरकार और प्रशासन को जमाखोरी व ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कहा गया कि प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर चिंता की स्थिति बन रही है. कई स्थानों पर जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार का दावा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में गैस की भारी किल्लत की आशंका है.
उन्होंने कहा प्रदेश में लगभग 29 लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं. केवल देहरादून में ही करीब 70 गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं. इसके बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की स्थिति मैदानों से भी ज्यादा खराब बताई जा रही है. उनका कहना था कि कई जगह उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है.
इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालात के बीच वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई किल्लत न हो.
उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं. वे समय समय पर स्थिति की समीक्षा करें और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.
चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी इस मामले पर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने पीठ से निर्देश देते हुए कहा कि गैस एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, इसलिए सरकार और प्रशासन को इसकी जमाखोरी, डायवर्जन और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसलिए इस विषय पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.
जिलेवार प्रदर्शन करेगी महिला कांग्रेस: उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने गैस सिलेंडर संकट और बढ़ाए गए घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों के खिलाफ कल से जिलेवार प्रदर्शन करने जा रहा है. संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा देश और प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत निम्न स्तर पर थी, तब भाजपा सरकार ने राहत स्वरूप सस्ता पेट्रोल डीजल जनता को नहीं दिया. उन्होंने कहा केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों का असर आम जनता पर पड़ रहा है.