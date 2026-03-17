गैस किल्लत पर संजय सिंह ने फोड़ा बम! पूछा- 'हामूर्ज का रास्ता खुला या बंद? झूठ बोलना बंद करे पीएम'
हामूर्ज का रास्ता खुला या बंद? गैस संकट पर सरकार के दावों पर संजय सिंह का बड़ा सवाल
Published : March 17, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने देश में जारी गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने हामूर्ज के समुद्री मार्ग को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि “अगर रास्ता सच में खुल गया है, तो देश में गैस की इतनी भारी किल्लत क्यों है?”
उन्होंने कहा कि पूरे देश में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है और लोग घंटों लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं, जबकि सरकार इस संकट को मानने से इनकार कर रही है.
पिछले कुछ दिनों से भाजपा और उनके चमचों और गोदी मीडिया द्वारा देश में अफवाह फैलाई जा रही है कि Strait of Hormuz खुल गया है। कल सदन में भी यही बात कही गई।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 17, 2026
मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि 2 जहाज के बाद अभी भी वहाँ 22 जहाज फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी इस… pic.twitter.com/sy8sHAJGYX
हामूर्ज खुला है तो संकट क्यों? सरकार से सीधा सवाल
संजय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह प्रचार किया जा रहा है कि हामूर्ज का समुद्री मार्ग खुल गया है और भारत के जहाज आसानी से आ रहे हैं. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने दावा किया कि केवल दो जहाज ही भारत पहुंच पाए हैं, जबकि 20 से ज्यादा जहाज अभी भी फंसे हुए हैं. ऐसे में सरकार का 'सब सामान्य है' वाला दावा पूरी तरह से भ्रामक है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत में संकट आया है। अमेरिका और इजरायल के पिछलग्गू बनने के चक्कर में मोदी जी ने भारत के सबसे पुराने और अच्छे दोस्त ईरान को खो दिया।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 17, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ुद संकट पैदा करते हैं और फिर उसी संकट का रोना रोकर चुनावी रैलियों में वोट माँगते… pic.twitter.com/hoYQ7ioJeg
भारत 2019 तक ईरान से गैस और तेल खरीदता था और इसका भुगतान रुपये में होता था और Transport खर्च भी अमेरिका से आठ गुना सस्ता पड़ता था।— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 17, 2026
अमेरिका से तेल और गैस आने का समय 40-45 दिन लगते हैं जबकि ईरान से मात्र 7 दिन में आ जाता था। लेकिन मोदी जी ने ईरान से गैस और तेल ख़रीदना बंद कर… pic.twitter.com/6kiwX4Torm
विदेश नीति पर उठाए गंभीर सवाल
संजय सिंह ने कहा कि भारत की विदेश नीति में हुई गलतियों की वजह से यह संकट पैदा हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान जैसे पारंपरिक मित्र देश के साथ संबंध खराब करने का खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि समय पर बातचीत न करने और अंतरराष्ट्रीय हालात को सही तरीके से न संभालने के कारण भारत के जहाज हामूर्ज मार्ग में फंस गए हैं.
महंगा पड़ रहा दूर देशों से आयात
संजय सिंह ने बताया कि ईरान से तेल और गैस भारत तक 4 से 7 दिनों में पहुंच जाती थी, रूस से 18 दिन, जबकि अमेरिका से आने में 30 से 40 दिन लगते हैं. इसके अलावा, अमेरिका से आयात करने पर ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कई गुना ज्यादा होता है. उन्होंने कहा कि इससे देश में महंगाई बढ़ रही है और आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है.
देशहित में सस्ता और तेज विकल्प अपनाएं
उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को देशहित में सस्ता और जल्दी उपलब्ध होने वाला तेल और गैस खरीदना चाहिए. रूस और ईरान जैसे देशों से आयात करना ज्यादा लाभकारी हो सकता है. संजय सिंह ने कहा कि सरकार को अपने अहंकार और राजनीतिक हितों को छोड़कर जनता के हित में फैसले लेने चाहिए.
सरकार पर पारदर्शिता की मांग
संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह देश को सच्चाई बताएं और संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि झूठे दावों और प्रचार से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि इससे जनता का भरोसा और कमजोर होगा.
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