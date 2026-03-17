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गैस किल्लत पर संजय सिंह ने फोड़ा बम! पूछा- 'हामूर्ज का रास्ता खुला या बंद? झूठ बोलना बंद करे पीएम'

हामूर्ज खुला है तो संकट क्यों? सरकार से सीधा सवाल संजय सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह प्रचार किया जा रहा है कि हामूर्ज का समुद्री मार्ग खुल गया है और भारत के जहाज आसानी से आ रहे हैं. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने दावा किया कि केवल दो जहाज ही भारत पहुंच पाए हैं, जबकि 20 से ज्यादा जहाज अभी भी फंसे हुए हैं. ऐसे में सरकार का 'सब सामान्य है' वाला दावा पूरी तरह से भ्रामक है.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने देश में जारी गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने हामूर्ज के समुद्री मार्ग को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि “अगर रास्ता सच में खुल गया है, तो देश में गैस की इतनी भारी किल्लत क्यों है?”

संजय सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं. कई जगहों पर सिलेंडर 7 हजार से 10 हजार रुपये तक ब्लैक में बिक रहा है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति आम परिवारों के लिए बेहद चिंताजनक है, जहां महिलाएं अपने बच्चों के लिए खाना बनाने तक के लिए संघर्ष कर रही हैं. इसके बावजूद सरकार इस संकट को मानने को तैयार नहीं है.संजय सिंह ने बताया कि गैस की कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. देश के कई शहरों में होटल बंद हो रहे हैं, हॉस्टल और संस्थानों की कैंटीन ठप पड़ी हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन बंद होने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थिति दिखाती है कि संकट कितना गहरा है. गुजरात के मोरबी में सैकड़ों फैक्ट्रियों के बंद होने का भी उन्होंने जिक्र किया.उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद में 57 हजार करोड़ रुपये का “इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड” पास किया गया है, जो आपात स्थितियों से निपटने के लिए है. संजय सिंह ने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद संसद में संकट को स्वीकार कर रही है तो जनता के सामने इसे नकारने की कोशिश क्यों की जा रही है.

विदेश नीति पर उठाए गंभीर सवाल

संजय सिंह ने कहा कि भारत की विदेश नीति में हुई गलतियों की वजह से यह संकट पैदा हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान जैसे पारंपरिक मित्र देश के साथ संबंध खराब करने का खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि समय पर बातचीत न करने और अंतरराष्ट्रीय हालात को सही तरीके से न संभालने के कारण भारत के जहाज हामूर्ज मार्ग में फंस गए हैं.

महंगा पड़ रहा दूर देशों से आयात

संजय सिंह ने बताया कि ईरान से तेल और गैस भारत तक 4 से 7 दिनों में पहुंच जाती थी, रूस से 18 दिन, जबकि अमेरिका से आने में 30 से 40 दिन लगते हैं. इसके अलावा, अमेरिका से आयात करने पर ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कई गुना ज्यादा होता है. उन्होंने कहा कि इससे देश में महंगाई बढ़ रही है और आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है.



देशहित में सस्ता और तेज विकल्प अपनाएं

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को देशहित में सस्ता और जल्दी उपलब्ध होने वाला तेल और गैस खरीदना चाहिए. रूस और ईरान जैसे देशों से आयात करना ज्यादा लाभकारी हो सकता है. संजय सिंह ने कहा कि सरकार को अपने अहंकार और राजनीतिक हितों को छोड़कर जनता के हित में फैसले लेने चाहिए.



सरकार पर पारदर्शिता की मांग

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह देश को सच्चाई बताएं और संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि झूठे दावों और प्रचार से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि इससे जनता का भरोसा और कमजोर होगा.

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