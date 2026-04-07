बिहार में LPG सिलेंडर को लेकर लोगों का सब्र जवाब दे रहा, सड़क पर रखकर कर रहे हंगामा
जरा सोचिए अगर आप रात 2 बजे से लाइन में खड़े हों, फिर भी LPG सिलेंडर ना मिले तो क्या करेंगे? आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : April 7, 2026 at 2:02 PM IST
रोहतास : बिहार में सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा है. जहां एक तरफ हर घर तक गैस पहुंचाने की बात कही जाती है. वहीं दूसरी तरफ लोग गैस सिलेंडर के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं.
गैस सिलेंडर को लेकर भड़का गुस्सा : ताजा मामला रोहतास जिले के नोखा से सामने आया है. जहां एलपीजी गैस की भारी किल्लत ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया. देखते ही देखते सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. सड़क के बीचों-बीच खाली गैस सिलेंडर रख दिए गए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई.
सड़क पर सिलेंडर रखकर किया जाम : दरअसल, नोखा बाजार में मंगलवार सुबह का नजारा किसी आंदोलन से कम नहीं था. हर तरफ लोग हाथों में खाली गैस सिलेंडर लिए एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े थे. घंटों इंतजार के बाद भी जब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो लोगों का सब्र जवाब दे गया. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सासाराम-आरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया.
'डेढ़ महीने पहले ही बुकिंग करवाई थी लेकिन..' : यह वही रास्ता है जो सासाराम से आरा और पटना जाने के लिए अहम माना जाता है. ऐसे में सड़क जाम होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वह लोग रात के 2:00 बजे से ही गैस वितरक के पास लंबी लाइन में लगे हुए हैं. इसके बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने एक से डेढ़ महीने पहले ही बुकिंग करवाई थी लेकिन अब तक गैस की डिलीवरी नहीं हुई.
''हम लोग रात के 2 बजे से लाइन में खड़े हैं. घर में एक महीने से गैस खत्म है. खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है. फिर भी गैस नहीं मिल रहा है.''- मीरा देवी, उपभोक्ता
'गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही' : सबसे बड़ा आरोप लोगों ने लगाया कि जहां आम लोग लाइन में खड़े हैं, वहीं ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है. लोगों का कहना है कि पैसे ज्यादा दो तो तुरंत सिलेंडर मिल जाता है, लेकिन नियम से बुकिंग करने वालों को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है.
''हमने 1 मार्च को ही नंबर लगाया था. अभी तक गैस नहीं मिला है, लेकिन बाजार में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है. यह सरासर गलत है.''- मनोज सोनी, उपभोक्ता
पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित : बहरहाल, सड़क जाम के कारण लंबी दूरी की कई गाड़ियां फंस गईं. स्कूल बस और जरूरी काम से जा रहे लोग घंटों जाम में फंसे रहे. इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस हालात को नियंत्रित करने में जुटी रही.
होम डिलीवरी निरंतर की जा रही : IOC (इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि.) के क्षेत्रीय प्रबंधक एबी शरण कहते हैं कि सभी गैस कंपनी के एजेंसी के स्टॉक की नियमित रूप से जांच की जा रही है. घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी निरंतर की जा रही है. विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण किया जा रहा है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने अनुमंडल क्षेत्र में आवश्यक निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है.
''सभी गैस एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार ऑनलाइन बुकिंग के पश्चात ससमय घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित किया जाए. जिले में एलपीजी गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. गैस की आपूर्ति हेतु इंडेन के कुल 28 वितरक हैं जिनके पास कुल 5709 घरेलू गैस सिलेंडर, भारत गैस के कुल 07 वितरक हैं जिनके पास कुल 1076 एवं HP गैस के 11 वितरक हैं जिनके पास कुल 1024 घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं.''- एबी शरण, क्षेत्रीय प्रबंधक, IOC
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