ETV Bharat / state

राजस्थान में गैस संकट गहराया: श्रीगंगानगर में एजेंसियों पर भीड़, अलवर में पुलिस के सामने लगी कतारें

प्रशसन का दावा है कि गैस की कमी नहीं है. पहले से बुक कराए गए सिलेंडरों की डिलीवरी प्राथमिकता से दी जा रही है.

LPG Gas Crisis in Rajasthan
गंगानगर में गैस एजेंसी के बाहर भीड़ (ETV Bharat Shriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर/ अलवर: राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दामों के बीच प्रदेशभर में उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है. श्रीगंगानगर और अलवर जिलों में गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रशासन का दावा है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन बुकिंग में देरी और सर्वर समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं.

श्रीगंगानगर में गैस एजेंसियों ने फोन उठाना बंद किया: शहर और आसपास के क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, पीजी संचालक और आम उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए भटकते दिखाई दे रहे हैं. कई गैस एजेंसियों ने फोन उठाना तक बंद कर दिया है. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग एजेंसियों के बाहर पहुंच गए और वहां लंबी कतारें लग गईं. उपभोक्ताओं का कहना है कि डेढ़ माह पहले कराई गई बुकिंग पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. पुरानी आबादी क्षेत्र के एक होटल संचालक ने बताया कि उन्हें मजबूरी में कमर्शियल सिलेंडर करीब 800 रुपए अधिक कीमत देकर खरीदना पड़ा. जिले में करीब 48 गैस एजेंसियां संचालित हैं और लगभग सवा पांच लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं. सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 10,500 सिलेंडर की बुकिंग होती है, लेकिन वर्तमान में केवल 4 से 5 हजार उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर मिल पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि आईओसीएल और एचपीसीएल कंपनियों के सर्वर डाउन होने के कारण बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है. कई जगह सिलेंडरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पहुंचते ही उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और कुछ ही देर में सभी सिलेंडर खत्म हो जाते हैं.

यह बोले लोग. (ETV Bharat Shriganganagar)

पढ़ें: खाद्य मंत्री बोले- लोगों को डरने की जरूरत नहीं, कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है

प्रशासन का दावा, नहीं गैस की कमी: इधर, जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है. जिला रसद अधिकारी पूजा अग्रवाल ने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और उपभोक्ताओं को नियमानुसार आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग कर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं. घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम पर संपर्क किया जा सकता है, जो निम्न है: 8560970007, 9672902929 तथा टॉल फ्री नंबर 181 पर भी संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घरेलू गैस सिलेंडर महंगा...अब 25 दिन बाद ही होगी फिर बुकिंग, कोटा में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

अलवर में पुलिस की देखरेख में हुआ सिलेंडर वितरण: घरेलू सिलेंडरों के बढ़ते दाम व किल्लत की चर्चाओं के चलते अलवर में भी गैस एजेंसी पर लोगों की लंबी कतार नजर आने लगी है. शुक्रवार को अलवर शहर के मालवीय नगर स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. वहीं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैस एजेंसी संचालक की ओर से पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया. इसके बाद पुलिस की देखरेख में ग्राहकों को सिलेंडर वितरण किए गए. गैस एजेंसी संचालक भगवान सिंह ने बताया कि गैस एजेंसी की ओर से सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. जिन उपभोक्ताओं ने पहले बुकिंग की है, उन्हें पहले डिलीवरी दी जा रही है. भगवान सिंह ने बताया कि शुक्रवार को 10 मार्च को गैस बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को गैस एजेंसी पर लाइन ज्यादा थी, इसलिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी. गैस सिलेंडर लेने आए उपभोक्ता घनश्याम मीणा ने बताया कि शुक्रवार को वह सुबह करीब 5 बजे से गैस एजेंसी की लाइन में लगकर सिलेंडर लेने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि 12 मार्च को उन्होंने सिलेंडर बुकिंग कराई थी, जिसके बाद आज लेने आए हैं.

TAGGED:

CROWDS BEFORE GAS AGENCIES
GAS CRISIS IN GANGANAGAR
QUEUES IN ALWAR
CHAOS OVER GAS CYLINDERS
LPG GAS CRISIS IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.