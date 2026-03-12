मुरथल के ढाबों पर LPG गैस संकट! महंगा हो सकता है खाना, पाइप लाइन वाली गैस सप्लाई में 20% की कटौती
एलपीजी गैस संकट का असर मुरथल ढाबों पर शुरू हो गया है. कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से ढाबा संचालकों की परेशानी बढ़ गई है.
Published : March 12, 2026 at 9:07 AM IST
सोनीपत: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत में एलपीजी गैस की किल्लत शुरू हो गई है. इसका असर हरियाणा पर भी दिखाई देने लगा है. प्रदेश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है. जिसका असर फूड कारोबारियों पर हो रहा है. सोनीपत के मुरथल में एलपीजी गैस की किल्लत ने ढाबा संचालकों की परेशानी बढ़ा दी है. कमर्शियल सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है.
LPG गैस किल्लत से ढाबा संचालकों को परेशानी: वहीं गैस के इस्तेमाल को लेकर भी नई शर्तें लागू कर दी गई हैं. ऐसे में ढाबा मालिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मुरथल के मशहूर ढाबों पर इन दिनों एलपीजी गैस की कमी साफ देखने को मिल रही है. ढाबा संचालकों का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे, जिससे खाना बनाने में परेशानी हो रही है. सरकार और प्रशासन की ओर से ढाबा मालिकों को गैस का कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है.
गैस पाइपलाइन में 20 प्रतिशत की कटौती: इसके साथ ही पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस के उपयोग के लिए भी मानक तय कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि जिन ढाबों पर पाइपलाइन से गैस सप्लाई होती है, वहां गैस की खपत अगर 80 प्रतिशत तक रहती है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. अगर ये खपत 80 प्रतिशत से ज्यादा होती है, तो अतिरिक्त चार्ज वसूला जा सकता है. इन नए नियमों और गैस की कमी के कारण ढाबा संचालकों की चिंता बढ़ गई है. ढाबा संचालकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो ढाबा चलाना मुश्किल हो जाएगा.
मुरथल में महंगा हो सकता है खाना: वहीं दूसरी ओर मुरथल के ढाबों पर बाहरी राज्यों से आने वाले ग्राहकों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है. मुरथल के ढाबे देशभर में अपने स्वाद के लिए मशहूर हैं, लेकिन गैस की कमी ने ढाबा कारोबार पर असर डालना शुरू कर दिया है. ढाबा संचालकों का कहना है कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले समय में मुरथल के मशहूर ढाबों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
