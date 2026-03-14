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जैसलमेर में गैस संकट एजेंसी के बाहर लंबी कतारें, OTP और ऑनलाइन बुकिंग बनी लोगों की नई परेशानी

गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग के चलते ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है, जो बिना बुकिंग गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं.

Consumers Arrive to Refill Gas Cylinders
गैस सिलेंडर भराने पहुंचे उपभोक्ता (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 1:16 PM IST

4 Min Read
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जैसलमेर: सरहदी जिले जैसलमेर में इन दिनों रसोई गैस को लेकर आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए आम लोगों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन कई लोगों को फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है ऑनलाइन बुकिंग, ओटीपी और डिजिटल पेमेंट की अनिवार्यता.

शहर में गैस एजेंसियों के बाहर इन दिनों सिलेंडर के लिए लोगों की भीड़ नजर आती है. कई लोग तो घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं. लेकिन जब नंबर आता है, तो एजेंसी की ओर से बताया जाता है कि सिलेंडर देने के लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी है. ऐसे में जिन लोगों के मोबाइल पर ओटीपी दर्ज नहीं हो पाती या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि पहले एजेंसी पर कैश देकर आसानी से सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे आम लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है.

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वहीं दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को भी मुश्किल में डाल दिया है. कई होटल और ढाबों में कामकाज प्रभावित हो रहा है. होटल संचालकों का कहना है कि समय पर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से रसोई चलाना मुश्किल हो गया है. पर्यटन नगरी जैसलमेर में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे में गैस सिलेंडर की कमी ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है.

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जिला कलेक्टर ने किया गोदामों का औचक निरीक्षण: घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों और भ्रांतियों के बीच जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनाए रखने एवं उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जैसलमेर स्थित इण्डेन गैस गोदाम खुहड़ी रोड एवं महेंद्र गैस सर्विस गोदाम मलका प्रोल का औचक निरीक्षण किया. जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर की बारीकी से जांच की तथा ऑनलाइन बुकिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली. उन्होंने एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए कि सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा में गैस सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

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कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी: जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा कि घरेलू एलपीजी गैस आमजन की अत्यंत आवश्यक सेवा है और इसके वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने एजेंसी संचालकों को चेतावनी दी कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध वितरण का कोई भी मामला सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अफवाहों से बचने की अपील: जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की कि वे गैस किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. यदि कहीं गैस आपूर्ति में समस्या, ओवररेटिंग या अनावश्यक देरी जैसी कोई अनियमितता सामने आती है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन अथवा रसद विभाग को दें. उन्होंने बताया कि गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. आमजन कंट्रोल रूम नम्बर 02992-250082, पुलिस विभाग के आपातकालीन नम्बर 112 तथा खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 1445 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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