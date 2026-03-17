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आगरा-फिरोजाबाद में TTZ की 350 औद्योगिक यूनिट्स पर संकट; गैस किल्लत से उद्योंगो पर ताला

दोनों जिले में गैस की आपूर्ति से इकाइयां संचालित होती हैं. दोनों जिले की इन इकाइयों के लिए 12.60 लाख घनमीटर की आपूर्ति होती है. मगर, गैस क्राइसिस से PNG संचालित औद्योगिक इकाइयों में गैस की आपूर्ति कम हुई है. इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है.

आगरा-फिरोजाबाद की औद्योगिक इकाइयां प्रभावित: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से गैस क्राइसिस से TTZ क्षेत्र में आगरा और फिरोजाबाद की 350 से अधिक औद्योगिक इकाइयां अधिक प्रभावित हैं. इसमें आगरा की 160 से अधिक और फिरोजाबाद में 180 से अधिक इकाइयां शामिल हैं.

इसमें पेठा, नमकीन, कांच, प्लास्टिक उद्योग, पैकेजिंग, ब्रश, पॉलीथिन, कैन, बोतल, कुर्सी उद्योग उद्योग समेत अन्य उद्योग शामिल हैं. TTZ क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयों के संचालक लंबे समय से दोहरी मार झेल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में TTZ जोन में इंडस्ट्रियल प्रदूषण और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल करने का आदेश दिया था. यह अभी तक लागू है.

आगरा: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से भारत में गैस की किल्लत जारी है. आगरा में 10,400 वर्ग किमी में ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) घोषित है, जहां ईंधन के तौर पर कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. इससे आगरा और फिरोजाबाद की औद्योगिक इकाइयों पर संकट गहरा गया है.

पेठा इकाइयों की भट्ठियां ठंडी पड़ी: शहीद भगत सिंह कुटीर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि ताजमहल और पेठा एक दूसरे के पूरक हैं. गैस क्राइसिस से आगरा की पेठा इकाईयों पर संकट गहराता जा रहा है. पहले ही नूरी दरवाजा पर गैस लाइन बिछी है.

पांच साल से मांग है कि पेठा इकाइयों को PNG आपूर्ति की जाए. मगर, अभी तक गैस की आपूर्ति नहीं शुरू हुई है. नूरी दरवाजा की पेठा इकाइयां अभी व्यावसायिक सिलिंडर की आपूर्ति से संचालित हैं.

अब गैस क्राइसिस की वजह से नूरी दरवाजा पर 50 से अधिक पेठा बनाने की इकाइयों की भट्ठियां सुलग नहीं रही हैं. व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. गेल इंडिया से मांग है कि जल्द ही नूरी दरवाजा स्थित पेठा इकाइयों के लिए PNG उपलब्ध कराएं. आगरा में 500 से अधिक पेठा की छोटी और बड़ी इकाइयां हैं. जिसको गैस मिल जाती है, वह इकाई खुल जाती है. जिसके पास गैस नहीं है, उन पर ताला लगा है.

कच्चे पेठा की खपत घटी: कच्चा पेठा की आढ़त संचालक ने बताया कि गैस की किल्लत से कच्चे पेठा की खपत घटी है. पहले रोजाना 50 क्विंटल तक कच्चा पेठा बिक जाता था. अब यह 5-10 क्विंटल ही रह गया है. इससे लेबर भी परेशान है. काम नहीं है तो लेबर बेरोजगार हो गए हैं. आढ़त में रखा पेठा सड़ रहा है. शहर में 22 से 23 आढ़त हैं. सभी में यही हालत है.

अब 5 रुपए किलोग्राम का मिला रेट: मैनपुरी के किशनी से पेठा लेकर आए किसान राम सिंह ने बताया कि गैस की किल्लत नहीं थी, तब कच्चे पेठे का रेट 15 रुपए प्रति किलोग्राम था. 20 रुपए प्रति किलोग्राम रेट मिलने की आस थी. मगर, गैस की किल्लत से सब गड़बड़ हो गया है. अब कच्चे पेठा का रेट 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है. इसके साथ ही यदि पेठा बिक नहीं पाया तो खराब हो रहा है. इससे और नुकसान हो रहा है.

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