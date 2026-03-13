एलपीजी गैस संकट: राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन, जयपुर में अनोखा विरोध, LPG सिलेंडर की निकाली अर्थी
देश में मौजूदा LPG क्राइसिस को लेकर कांग्रेस के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के तहत जयपुर और नागौर भी विरोध जताया.
Published : March 13, 2026 at 4:09 PM IST
जयपुर: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा. शुक्रवार को जयपुर शहर और नागौर सहित कई जिलों में प्रदर्शन हुए. जयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. यहां एलपीजी सिलेंडर की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गैस संकट को लेकर सवाल उठाए गए. यह प्रदर्शन जयपुर के संजय सर्किल और चांदपोल क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता सड़कों पर उतरे. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की फोटो और प्रतीकात्मक सामग्री लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही पारंपरिक चूल्हा जलाकर चाय बनाई. इसके जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि यदि गैस सिलेंडरों की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं और किल्लत बनी रही, तो आम लोगों को फिर से पुराने तरीकों पर लौटना पड़ेगा.
सड़कों पर निकली सिलेंडर की सांकेतिक शव यात्रा: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. नेताओं का कहना था कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और आपूर्ति में कमी के कारण आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इनमें आदर्श नगर से विधायक रफीक खान, अर्चना शर्मा, आर.आर. तिवारी, राजीव चौधरी, हरसहाय यादव, मंजू शर्मा और इकबाल खान सहित कई नेता शामिल हुए.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले- सरकार जानकारी छिपा रही: इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से गैस सिलेंडरों की कीमतों पर नियंत्रण और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की. शर्मा ने कहा कि देश में गैस की किल्लत यह संकेत दे रही है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है और सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो जनता आगामी समय में सरकार को बदलने का फैसला कर सकती है. आदर्श नगर विधायक रफीक खान ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में गई थी, उस समय गैस सब्सिडी के उपभोक्ताओं को करीब 40 हजार करोड़ रुपए दिए जाते थे. वर्तमान समय में यह सब्सिडी घटकर लगभग 15 हजार करोड़ रुपए रह गई है. उन्होंने कहा कि देश में करीब 33 करोड़ गैस उपभोक्ता होने के बावजूद यह स्थिति सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करती है.
महंगा सिलेंडर, फिर भी नहीं मिल रहा: कांग्रेस नेता मंजू शर्मा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि अब हालात यह है कि महंगा होने के बावजूद सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है. मंजू शर्मा ने आरोप लगाया कि रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है और कई जगह यह दो से तीन हजार रुपए तक में बेचे जा रहे हैं. वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है. उनका कहना था कि कई हॉस्टलों में मैस बंद होने की नौबत आ रही है. उन्होंने सरकार से गैस की कालाबाजारी रोकने और आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.
नागौर में गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन: नागौर में घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों और कॉमर्शियल गैस पर लगी पाबंदी के विरोध में जिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. जिलाध्यक्ष हनुमानराम बांगड़ा ने कहा कि महंगाई से गरीब व मध्यम वर्ग परेशान है. कॉमर्शियल गैस पर पाबंदी से होटल व्यवसायी भी परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना तैयारी के फैसला लिया. कांग्रेस ने कीमतें वापस लेने की मांग की और जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी. नागौर में गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब चाय की कीमतों पर भी दिखने लगा है. शहर की थड़ियों और छोटी दुकानों पर मिलने वाली 15 रुपए की चाय एक ही दिन में बढ़कर 20 रुपए प्रति कप हो गई. दुकानदारों का कहना है कि गैस की समस्या के कारण उन्हें मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं.
जैसलमेर में पैदल मार्च निकाल किया पीएम का विरोध: जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस कार्यालय में बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला. जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने भी महंगाई पर नियंत्रण की मांग की.
सवाईमाधोपुर में खाली सिलेंडर रखकर चूल्हे पर बनाई चाय: सवाईमाधोपुर में जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंद्रा मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया. इंद्रा मीणा ने ईंट का चूल्हा बनाकर लकड़ियां जलाईं और कांग्रेसियों को चूल्हे पर बनी चाय पिलाई. उन्होंने कहा कि घरेलू गैस पर 60 रुपये की वृद्धि और कमर्शियल गैस की आपूर्ति बंद करना सरकार की नाकामी है.
बूंदी में ब्लैक में बिक रहे सिलेंडर: बूंदी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया. विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे हालात कभी नहीं देखे. उन्होंने आरोप लगाया कि बूंदी में 2 हजार रुपए में घरेलू और 4 हजार रुपए में कमर्शियल सिलेंडर बेचे जा रहे हैं. गृहणियां और ऑटो चालक परेशान हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को आमजन के खिलाफ बताया. कोटा लोकसभा प्रभारी एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने गैस संकट के साथ-साथ खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की समस्या भी उठाई. उन्होंने कहा कि विदेशों में काम कर रहे हजारों भारतीय कठिन परिस्थितियों में हैं, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही. उन्होंने गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी मांग की. प्रदर्शनों में कांग्रेस सेवादल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सहित सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.
अजमेर में बेरिकेड्स पर चढ़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता: रसोई गैस की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस ने अजमेर में जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर बेरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं महिला कांग्रेस ने सिगड़ी पर खाना पकाकर विरोध जताया. पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 वर्षों से भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने विदेश नीति को विफल बताते हुए कहा कि पेट्रोलियम मंत्री के पर्याप्त स्टॉक के दावे के बावजूद गैस के दाम बढ़ाए गए और सिलेंडर गायब हो गए. शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल और विकास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में गैस किल्लत दूर करने की मांग की गई. वहीं गैस नहीं मिलने से परेशान चाय विक्रेताओं ने सिगड़ी और चूल्हे पर चाय बनाना शुरू कर दिया है, जिससे धुएं की समस्या और इंतजार बढ़ गया है.