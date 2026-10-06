आज LPG वितरकों की हड़ताल, तो क्या नहीं मिलेगी गैस?
एलपीजी वितरक अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर हैं. 'नो मनी, नो इंडेंट' की घोषणा की है. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : October 6, 2026 at 7:30 AM IST
रोहतास: एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े वितरकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को देशभर की तीनों प्रमुख तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के वितरक 'नो मनी, नो इंडेंट' दिवस मनाएंगे.
"इस दौरान वितरक न तो संबंधित तेल कंपनियों के खाते में राशि जमा करेंगे और न ही गैस सिलेंडरों के लिए कोई इंडेंट यानी मांग पत्र भेजेंगे. देशभर में करीब 26 हजार एलपीजी वितरक इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं." - उदय शंकर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन
आंदोलन का मुख्य कारण
एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा कि वितरक लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार तथा तेल कंपनियों का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि, यह आंदोलन केवल वितरकों के हित का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देशभर में एलपीजी की वितरण व्यवस्था से भी है.
वितरकों की प्रमुख मांगें
वितरकों की प्रमुख मांगों में होम डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क में तत्काल 75 रुपये की वृद्धि शामिल है. बढ़ती लागत और संचालन खर्च के बीच वर्तमान शुल्क में काम करना मुश्किल होता जा रहा है. इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं पर पीएनजी लेने की कथित अनिवार्य शर्त को हटाने की मांग की गई है. संगठन ने ई-केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए भी भुगतान की मांग उठाई है. एसोसिएशन के अनुसार, प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 236 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए.
अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप
एलपीजी वितरकों ने सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों पर वितरकों के माध्यम से चूल्हा, रबर ट्यूब, फायरवॉल, ट्रॉली, चाय पत्ती समेत अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. संगठन ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है. इसके साथ ही 5 किलो और 19 किलो के सिलेंडरों की कथित जबरन अथवा गैर-कानूनी बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई है. संगठन ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है.
26 अक्टूबर को दिल्ली में धरना
संगठन ने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की घोषणा की है. इसके तहत 26 अक्टूबर 2026 को देशभर के एलपीजी वितरक दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे. संगठन का कहना है कि इसके बावजूद यदि उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देशभर के एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे.
मंत्रियों और अधिकारियों से अपील
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उदय शंकर ने प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल से वितरकों की मांगों पर तत्काल विचार कर समाधान की अपील की है.
संभावित संकट की चेतावनी
यदि मांगें पूरी नहीं हुईं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति बनी, तो एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इसके लिए आम जनता को होने वाली संभावित परेशानी के लिए एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है.
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