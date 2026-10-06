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आज LPG वितरकों की हड़ताल, तो क्या नहीं मिलेगी गैस?

एलपीजी वितरकों की हड़ताल ( ETV Bharat )

रोहतास: एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े वितरकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर मंगलवार को देशभर की तीनों प्रमुख तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के वितरक 'नो मनी, नो इंडेंट' दिवस मनाएंगे.

"इस दौरान वितरक न तो संबंधित तेल कंपनियों के खाते में राशि जमा करेंगे और न ही गैस सिलेंडरों के लिए कोई इंडेंट यानी मांग पत्र भेजेंगे. देशभर में करीब 26 हजार एलपीजी वितरक इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं." - उदय शंकर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उदय शंकर (ETV Bharat) आंदोलन का मुख्य कारण एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा कि वितरक लंबे समय से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार तथा तेल कंपनियों का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि, यह आंदोलन केवल वितरकों के हित का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देशभर में एलपीजी की वितरण व्यवस्था से भी है. वितरकों की प्रमुख मांगें वितरकों की प्रमुख मांगों में होम डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क में तत्काल 75 रुपये की वृद्धि शामिल है. बढ़ती लागत और संचालन खर्च के बीच वर्तमान शुल्क में काम करना मुश्किल होता जा रहा है. इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं पर पीएनजी लेने की कथित अनिवार्य शर्त को हटाने की मांग की गई है. संगठन ने ई-केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए भी भुगतान की मांग उठाई है. एसोसिएशन के अनुसार, प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए 236 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए. अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप