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मिर्जापुर में शादी समारोह के लिये मिलेंगे LPG सिलेंडर; SDM गुलाब चन्द्र को दी गई जिम्मेदारी

मिर्जापुर : जिले में विवाह व पारिवारिक समारोहों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर यह पहल की गई है. उपजिलाधिकारी ने पेट्रोलियम कंपनियों के गैस आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं. इसकी जिम्मेदारी एसडीएम सदर गुलाब चंद्र को दी गई है

विवाह व पारिवारिक समारोहों में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर मिर्जापुर जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल शुरू की है. विवाह समारोह के दौरान उपभोक्ताओं को आवेदन करने पर आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे. इसकी जिम्मेदारी एसडीएम सदर गुलाब चंद्र को मिली है.

इन निर्देशों में 48 आवेदनकर्ताओं का विवरण शामिल है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और संबंधित गैस एजेंसी का उल्लेख किया गया है. उप जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों के गैस आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही गैस एजेंसियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि एलपीजी गैस सिलेंडर आपूर्ति में कोई शिकायत मिलीं तो सीधे धर पकड़ होगी एवं कड़ी कार्रवाई होगी.