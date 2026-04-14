मिर्जापुर में शादी समारोह के लिये मिलेंगे LPG सिलेंडर; SDM गुलाब चन्द्र को दी गई जिम्मेदारी
एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने बताया कि ARO आपूर्ति, सप्लाई इंस्पेक्टर को सिलेंडर की आपूर्ति के निर्देश दिये गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:42 PM IST
मिर्जापुर : जिले में विवाह व पारिवारिक समारोहों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर यह पहल की गई है. उपजिलाधिकारी ने पेट्रोलियम कंपनियों के गैस आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं. इसकी जिम्मेदारी एसडीएम सदर गुलाब चंद्र को दी गई है
विवाह व पारिवारिक समारोहों में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर मिर्जापुर जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल शुरू की है. विवाह समारोह के दौरान उपभोक्ताओं को आवेदन करने पर आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे. इसकी जिम्मेदारी एसडीएम सदर गुलाब चंद्र को मिली है.
इन निर्देशों में 48 आवेदनकर्ताओं का विवरण शामिल है, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और संबंधित गैस एजेंसी का उल्लेख किया गया है. उप जिलाधिकारी गुलाब चन्द्र ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों के गैस आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही गैस एजेंसियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि एलपीजी गैस सिलेंडर आपूर्ति में कोई शिकायत मिलीं तो सीधे धर पकड़ होगी एवं कड़ी कार्रवाई होगी.
एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने बताया कि तहसील सदर के ARO आपूर्ति मनीष कुमार पटेल, सप्लाई इंस्पेक्टर अनुराग मिश्रा, विनीत और विवेक सिंह को गैस एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर विवाह समारोहों के लिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने बताया कि जिलापूर्ति अधिकारी की प्रवर्तन टीम को गैस एजेंसियों पर छापेमारी के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह, गरिमा यादव, अरविंद पांडेय, नगीना सिंह सहित राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों की टीम को भी लगातार निगरानी और चेकिंग के लिए तैनात किया गया है.
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