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पलामू में गैस गोदाम से 275 एलपीजी सिलेंडर की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

पलामू के हरिहरगंज में एक गैस गोदाम से 275 LPG सिलेंडर चोरी हो गए. पुलिस जांच कर रही है.

LPG cylinders stolen
पूछताछ करती पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 20, 2026 at 8:43 PM IST

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पलामू: जिले के हरिहरगंज में एक गैस एजेंसी के गोदाम से 275 सिलेंडर चोरी हो गई. गैस एजेंसी के मालिक ने इस संबंध में हरिहरगंज थाना को एक आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पूरे मामले में पुलिस आगे की छानबीन कर रही है. हालांकि, चोरी की घटना कैसे हुई है, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है.

हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि गैस एजेंसी के मालिक ने चोरी की शिकायत की है और आवेदन भी दिया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है. गोदाम में सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है.

दरअसल, हरिहरगंज के भगत तेंदुआ में एक गैस एजेंसी है. एजेंसी के संचालक बुधवार को जब गोदाम पहुंचे तो देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ है. अंदर जाने के बाद गोदाम का ताला गायब मिला. जब वे गोदाम के अंदर घुसे तो देखा कि 275 एलपीजी सिलेंडर गायब है. उन्होने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस के साथ साझा की.

घटना की जानकारी मिलने के बाद हरिहरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू की. एजेंसी के संचालक ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले ही मुजफ्फरपुर से सभी गैस सिलेंडर गोदाम में पहुंचा था. एलपीजी सिलेंडर की चोरी को लेकर पलामू में कई तरह की चर्चाएं हैं, यह पहली घटना है जब इतनी बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर की चोरी हुई है.

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LPG CYLINDERS STOLEN IN PALAMU
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PALAMU GAS THEFT
गैस सिलेंडर की चोरी
LPG CYLINDERS STOLEN

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