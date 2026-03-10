ETV Bharat / state

LPG उपभोक्ता ध्यान दें! अब सिलेंडर बुकिंग का बदला नियम, परेशानी से बचने के लिए पढ़ें ये खबर

शिमला: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आपके और हमारे जीवन पर भी पड़ने लगा है. पहले घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई और अब LPG गैस सिलिंडर की बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ता को सिलिंडर की डिलिवरी मिलने के बाद अगली बुकिंग करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. पहले जहां डिलिवरी के साथ ही अगली बुकिंग करने की सुविधा मिल जाती थी, वहीं अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है.

तेल कंपनियों की ओर से प्रदेश के गैस वितरकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बीते शनिवार (7 मार्च) से यह नई व्यवस्था लागू भी कर दी गई है. दरअसल, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच तेल कंपनियों ने यह कदम उठाया है. इसका उद्देश्य घरेलू गैस की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखना और जरूरत के मुताबिक सभी उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

पहले क्या था सिस्टम?

अब तक घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलिंडर बुकिंग की प्रक्रिया काफी आसान थी, जैसे ही किसी उपभोक्ता को गैस सिलिंडर की डिलिवरी मिलती थी, उसी समय वह अगला सिलिंडर बुक कर सकता था. कई लोग डिलिवरी के दिन ही नई बुकिंग कर देते थे, ताकि अगली बार जरूरत पड़ने पर उन्हें इंतजार न करना पड़े. इस व्यवस्था के कारण कई बार एक साथ बहुत ज्यादा बुकिंग हो जाती थी, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता था. कुछ इलाकों में उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर नहीं मिल पाता था.

अब क्या बदला?

नई व्यवस्था के तहत अब गैस सिलिंडर की बुकिंग डिलिवरी की तारीख के आधार पर ही स्वीकार की जाएगी. यदि किसी उपभोक्ता को आज सिलिंडर मिला है तो वह 25 दिन पूरे होने के बाद ही अगली बुकिंग कर पाएगा. तेल कंपनियों ने अपने ऑनलाइन और फोन बुकिंग सिस्टम को भी इसी नियम के अनुसार अपडेट कर दिया है. यानी अगर कोई उपभोक्ता 25 दिन पूरे होने से पहले बुकिंग करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम अपने आप ही उस अनुरोध को अस्वीकार कर देगा. गैस एजेंसियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मैन्युअल तरीके से भी समय से पहले बुकिंग स्वीकार न करें.