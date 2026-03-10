LPG उपभोक्ता ध्यान दें! अब सिलेंडर बुकिंग का बदला नियम, परेशानी से बचने के लिए पढ़ें ये खबर
हिमाचल प्रदेश में LPG गैस सिलिंडर की बुकिंग को लेकर नियम में बदलाव किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 10:19 AM IST
शिमला: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आपके और हमारे जीवन पर भी पड़ने लगा है. पहले घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई और अब LPG गैस सिलिंडर की बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ता को सिलिंडर की डिलिवरी मिलने के बाद अगली बुकिंग करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. पहले जहां डिलिवरी के साथ ही अगली बुकिंग करने की सुविधा मिल जाती थी, वहीं अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है.
तेल कंपनियों की ओर से प्रदेश के गैस वितरकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बीते शनिवार (7 मार्च) से यह नई व्यवस्था लागू भी कर दी गई है. दरअसल, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच तेल कंपनियों ने यह कदम उठाया है. इसका उद्देश्य घरेलू गैस की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखना और जरूरत के मुताबिक सभी उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है.
पहले क्या था सिस्टम?
अब तक घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलिंडर बुकिंग की प्रक्रिया काफी आसान थी, जैसे ही किसी उपभोक्ता को गैस सिलिंडर की डिलिवरी मिलती थी, उसी समय वह अगला सिलिंडर बुक कर सकता था. कई लोग डिलिवरी के दिन ही नई बुकिंग कर देते थे, ताकि अगली बार जरूरत पड़ने पर उन्हें इंतजार न करना पड़े. इस व्यवस्था के कारण कई बार एक साथ बहुत ज्यादा बुकिंग हो जाती थी, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता था. कुछ इलाकों में उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर नहीं मिल पाता था.
अब क्या बदला?
नई व्यवस्था के तहत अब गैस सिलिंडर की बुकिंग डिलिवरी की तारीख के आधार पर ही स्वीकार की जाएगी. यदि किसी उपभोक्ता को आज सिलिंडर मिला है तो वह 25 दिन पूरे होने के बाद ही अगली बुकिंग कर पाएगा. तेल कंपनियों ने अपने ऑनलाइन और फोन बुकिंग सिस्टम को भी इसी नियम के अनुसार अपडेट कर दिया है. यानी अगर कोई उपभोक्ता 25 दिन पूरे होने से पहले बुकिंग करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम अपने आप ही उस अनुरोध को अस्वीकार कर देगा. गैस एजेंसियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मैन्युअल तरीके से भी समय से पहले बुकिंग स्वीकार न करें.
शिमला की एचपी गैस शिवा गैस एजेंसी के प्रबंधक सुनील रॉय ने कहा, 'तेल कंपनियों की ओर से यह नया नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और अब एजेंसियों को उसी के अनुसार काम करना होगा. पहले उपभोक्ता को जैसे ही सिलिंडर मिलता था, वह उसी समय अगली बुकिंग कर सकता था. लेकिन अब कंपनियों ने सिस्टम में बदलाव करते हुए यह नियम लागू किया है कि डिलिवरी के 25 दिन पूरे होने के बाद ही अगली बुकिंग स्वीकार की जाएगी. ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और फोन कॉल से होने वाली बुकिंग भी इसी नियम के तहत काम करेगी. अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगा. कंपनियों का कहना है कि इससे गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंचाने में मदद मिलेगी'.
कीमतों में भी बढ़ोतरी
सुनील रॉय का कहना है, 'हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत भी बढ़कर 957 रुपये पहुंच गई है. 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब शिमला सहित कई क्षेत्रों में होम डिलिवरी के साथ उपभोक्ताओं को करीब 1015 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं. राजधानी शिमला में डिलिवरी चार्ज 57.75 रुपये तय किया गया है. हालांकि, उपभोक्ताओं को लगभग 31 रुपये की सब्सिडी उनके बैंक खातों में वापस मिल जाती है'.
उपभोक्ताओं की राय
शिमला के चक्कर निवासी राजेश शर्मा कहते हैं, 'पहले डिलिवरी के तुरंत बाद बुकिंग हो जाती थी, जिससे हमें संतोष रहता था कि अगला सिलिंडर समय पर मिल जाएगा. अब 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को अपने गैस इस्तेमाल की योजना बनाकर चलना पड़ेगा. खासकर बड़े परिवारों में गैस जल्दी खत्म हो जाती है, ऐसे में यह नियम थोड़ी परेशानी जरूर पैदा कर सकता है'.
गृहिणी कविता ठाकुर का कहना है, 'अगर कंपनियां यह कदम इसलिए उठा रही हैं कि सभी उपभोक्ताओं को बराबर गैस मिल सके तो यह ठीक है. कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग ज्यादा जल्दी बुकिंग कर लेते हैं और दूसरे लोगों को इंतजार करना पड़ता है. हालांकि अब हमें यह ध्यान रखना होगा कि गैस का इस्तेमाल थोड़ा सोच-समझकर करें ताकि सिलिंडर समय से पहले खत्म न हो'.
