LPG गैस सिलेंडर कालाबाजारी, 24 गैस सिलेंडर जब्त, व्यवसायिक इस्तेमाल पर प्रशासन का एक्शन
सूरजपुर में खाद्य विभाग ने LPG गैस सिलेंडर का व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की है.विभाग ने 24 सिलेंडर जब्त किए हैं.
सूरजपुर : मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध का असर अब भारत पर पड़ने लगा है. बात यदि छत्तीसगढ़ की करें तो यहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होनी शुरु हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर देश में पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर कई तरह की अफवाह भी फैल रही है. इन अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है,ऐसी किसी भी तरह के अफवाह की जानकारी साझा करने को कहा है. वहीं कई जगहों पर LPG गैस सिलेंडर के व्यवसायिक इस्तेमाल करने पर कार्रवाई भी की गई है.
LPG गैस सिलेंडर जब्त
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर,भैयाथान और सूरजपुर मुख्यालय में अलग-अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 24 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. छापामार कार्रवाई में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी गैस एंजेसियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी किसी प्रकार की घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है.
लोगों से अपील कि गई है कि अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.यदि किसी प्रकार की कोई जमाखोरी या अधिक दरों पर विक्रय करता है तो इसकी तत्काल शिकायत करें. जांच के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई गई है जो लगातार कार्रवाई कर रही है- संदीप भगत,जिला खाद्य अधिकारी
LPG गैस सिलेंडर का व्यवसायिक इस्तेमाल बंद
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है.इसलिए कोई भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर ना करें.ऐसा करते पाए जाने पर प्रशासन एक्शन लेगा.
आपको बता दें कि खाड़ी देशों के बीच चल रहे युद्ध और हमलों के बीच अफवाह तेजी से फैल रहे हैं.वहीं इससे निपटने प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है और लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है.
