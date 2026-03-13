ETV Bharat / state

LPG गैस सिलेंडर कालाबाजारी, 24 गैस सिलेंडर जब्त, व्यवसायिक इस्तेमाल पर प्रशासन का एक्शन

सूरजपुर : मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध का असर अब भारत पर पड़ने लगा है. बात यदि छत्तीसगढ़ की करें तो यहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होनी शुरु हो चुकी है. वहीं दूसरी ओर देश में पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर कई तरह की अफवाह भी फैल रही है. इन अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है,ऐसी किसी भी तरह के अफवाह की जानकारी साझा करने को कहा है. वहीं कई जगहों पर LPG गैस सिलेंडर के व्यवसायिक इस्तेमाल करने पर कार्रवाई भी की गई है.

LPG गैस सिलेंडर जब्त

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर,भैयाथान और सूरजपुर मुख्यालय में अलग-अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 24 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. छापामार कार्रवाई में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी गैस एंजेसियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी किसी प्रकार की घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है.