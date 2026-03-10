लखनऊ में एलपीजी गैस के लिए जूझते लोग, बुकिंग के बावजूद नहीं मिल रहा सिलेंडर, जानिए कैसे मिलेगा?
कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से सामाजिक कार्यक्रमों में हो रही है दिक्कत.
Published : March 10, 2026 at 7:56 PM IST
लखनऊ: ईरान इजरायल युद्ध के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई राजधानी लखनऊ में प्रभावित है. लोगों को समय से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्हें गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. मंगलवार सुबह गैस एजेंसियों के कार्यालय व गोदाम पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई. बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहक दिखे जिन्होंने गैस बुक कराई है, लेकिन गैस नहीं मिल पा रही है.
जमीनी हकीकत को समझने के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता, राजधानी के कई गैस एजेंसियों का जायजा लिया. एजेंसियों पर लोगों की भारी भीड़ जमा मिली, इसी दौरान लोगों की शिकायत थी कि गैस एजेंसियों के द्वारा बुकिंग के लिए जो नंबर उपलब्ध कराया गया है, वह कई दिनों से नहीं लग रहा है.
दर्जनों बार कोशिश करने के बावजूद भी गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है. जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, कई लोगों ने बताया कि गैस बुकिंग करने के बावजूद भी गैस सिलेंडर के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है. पहले फोन पर गैस बुक करने के बाद गैस सिलेंडर घर पर पहुंच जाता था, लेकिन अब गैस एजेंसी का चक्कर लगाने के बाद भी गैस नहीं मिल पा रहा है.
वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की भी भारी दिक्कत है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम जैसे, शादी, मुंडन, जन्मदिन करने वाले लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. घर में होने वाले छोटे आयोजनों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वह भी आसानी से नहीं मिल रहा है.
इस संबंध में जिला गैस सप्लाई ऑफीसर विजय प्रताप सिंह ने बताया, एक मीटिंग में फैसला लिया गया है कि वर्तमान समय में डॉमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. अभी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित है. आने वाले दिनों में उसकी सप्लाई भी ठीक हो जाएगी. फिलहाल, घरों में एलपीजी का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. त्योहारों के चलते सप्लाई में थोड़ी समस्या जरूर आई है, जिसके चलते होटल और स्ट्रीट वेंडर को थोड़ी समस्याों का सामना करना पड़ रहा है.
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पहले सिलेंडर बुक करने के बाद 21 दिन बाद दोबारा सिलेंडर बुक करने का नियम था. इसको बढ़ाकर अब इंडियन ऑयल ने 25 दिन कर दिया है, अब एक सिलेंडर लेने के बाद ग्राहक 25 दिन बाद ही नए सिलेंडर के लिए बुकिंग कर सकता है.
लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया की स्थिति को समझने के लिए तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. इंडियन ऑयल की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत डॉमेस्टिक सिलेंडर की पूर्ति को हर हाल में सुनिश्चित करना है, कमर्शियल सप्लाई थोड़ी प्रभावित रहेगी, जिसको आने वाले दिनों में ठीक कर लिया जाएगा. वर्तमान में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है. इंडियन ऑयल के अनुसार उनके पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी स्टॉक हैं.
इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई की क्राइसिस पर प्रतिक्रिया दी. अखिलेश ने कहा कि "अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे" चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा. दो हफ्ते तक अगर ऐसे ही रहा तो हमें, आपको लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा.
रमेश चंद तिवारी निवासी लाल कुआं लखनऊ ने बताया कि काफी दिनों से वह गैस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी गैस बुक नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आज उन्हें गैस एजेंसी के कार्यालय आना पड़ा. रमेश ने बताया कि जब गैस बुक करने में इतनी समस्या हो रही है, तो आप समझिए की सप्लाई में कितनी दिक्कत होगी. इन लोगों से जब गैस उपलब्धता के बारे में पूछा गया, तो जवाब आया की बुक कर दीजिए, दो दिन के आंदर मिल जाएगा. हालांकि, कई ऐसे कस्टमर भी देखने को मिले हैं, जिन्हें कई दिनों से गैस नहीं मिल पाई है.
मुकेश कुमार हुसैनगंज ने बताया कि गैस की समस्या हो रही है, इस वजह से आज गैस एजेंसी के कार्यालय पर आए हैं, इसी तरह से चला तो आने वाले दिनों में आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. निर्मल कुमार चारबाग के मुताबिक, एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है, पहले ऑनलाइन बुक कर देते थे, तो आसानी से घर पहुंच जाता था, अब कई बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी गैस नहीं मिल पा रहा है.
मोहम्मद इमरान हुसैनगंज के अनुसार, सबसे ज्यादा समस्या गैस बुक करने में आ रही है. कई बार प्रयास किया लेकिन गैस बुक नहीं हो पाया, इसके बाद आज कार्यालय आया हूं, गैस बुक हो गई है, अब गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को कह रहा हुं तो उनके पास सिलेंडर ही नहीं है.
सुशील शुक्ला लखनऊ मध्य ने बताया कि घर में मुंडन संस्कार है, गैस सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहे हैं. कई गैस एजेंसियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद जिला सप्लाई ऑफीसर के पास मदद मांगने के लिए आए है. देखते हैं क्या हो सकता है, गैस सिलेंडर न मिलने से बहुत दिक्कत हो रही है. यदि समय रहते गैस सिलेंडर नहीं मिला तो मेरे घर में आयोजन नहीं हो पाएगा.
