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दुर्ग में एजेंसी से कई सिलेंडर की चोरी, मुख्य आरोपी के साथ चोरी के सिलेंडर खरीदने वालों पर भी एक्शन

पुलिस ने 36 एलपीजी सिलेंडर भरे हुए बरामद किए साथ ही कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Durg cylinder theft case
दुर्ग में एजेंसी से कई सिलेंडर की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 8:54 PM IST

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दुर्ग: जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के पिकअप वाहन सहित 36 एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ बरामद किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को जामुल के अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया.

पुलिस ने 36 एलपीजी सिलेंडर भरे हुए बरामद किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

18 सितंबर को हुई थी चोरी

छावनी थाना के साक्षरता चौक के पास ऋतुराज एजेंसी के एलपीजी सिलेंडर से भरे वाहन को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर फरार हो गया है. शिकायत के बाद पतासाजी के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि जामुल थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर के साथ वाहन लावारिस हालात में झाड़ियों में मिला है. इसके बाद पुलिस सभी सिलेंडर जब्त कर थाने लेकर पहुंची. तलाशी के बाद छावनी पुलिस ने पिकअप वाहन सहित मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया.

Durg cylinder theft case
सिलेंडर से भरे पिकअप वाहन की चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

20 लोगों को सिलेंडर बेचे

पकड़े गए आरोपी का नाम प्रमोद देवांगन बताया जा रहा है. जिसने सिलेंडर से भरा पिकअप वाहन चोरी किया. इसके बाद जामुल क्षेत्र में जय अम्बे शो रूम के पीछे 16 भरे सिलेंडर को झाड़ियों में छिपा दिया. वहीं 20 भरे सिलेंडर अलग-अलग 20 लोगों को 2-2 हजार में बेच दिए.

छावनी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी प्रमोद देवांगन को चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया है. सिलेंडर खरीदने वाले सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.- एएसपी मणिशंकर चंद्रा

सिलेंडर खरीदने वालों की भी गिरफ्तारी

पुलिस ने लावारिस हालात में 16 भरे सिलेंडर जब्त किए हैं वहीं आरोपी की निशानदेही पर जामुल क्षेत्र से 5 सिलेंडर के साथ ही सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सिलेंडर खरीदने के मामले में 7 आरोपी हैं जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास वाहन और भरे सिलेंडर बरामद किए जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख 50 हजार आंकी गई है.

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8 ACCUSED IN LPG THEFT
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सिलेंडर की चोरी
चोरी का सिलेंडर खरीदने पर एक्शन
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