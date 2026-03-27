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नगदी और सामान छोड़ गए चोर और एलपीजी सिलेंडर कर दिया पार, कोरबा चौपाटी की घटना

कोरबा में चौपाटी से एलपीजी सिलेंडर की चोरी ( ETV BHARAT )

जानकारी के अनुसार, गढ़कलेवा, चौपाटी स्थित फास्ट फूड के दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है. देर रात अज्ञात चोर दुकानों में घुसे और वहां रखे गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गए. एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने अब इस तरह की परिस्थितियों को भी निर्मित कर दिया है. दुकानों में रखे पैसे और अन्य सामान को चोरों ने छुआ तक नहीं है.

कोरबा : अब तक एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी. लेकिन अब सिलेंडरों की चोरी शुरू हो चुकी है. कोरबा शहर के चौपाटी में तीन ठेलों के बीती रात ताले टूटे हैं. शाम को जब अपने ठेले में व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवसायी, पहुंचे तब उन्हें इस बात का पता चला और ताले टूटे मिले. चोरी करने वाले बदमाशों ने ठेलों से नगदी और किसी तरह के अन्य सामान को हाथ तक नहीं लगाया है. उन्होंने सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की चोरी की है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गढ़कलेवा चौपाटी में हुई इस वारदात ने व्यापारियों को चिंता में डाल दिया है. सिलेंडर चोरी होने से उनके रोजमर्रा के कामकाज और आजीविका पर सीधा असर पड़ा है.

कोरबा में सिलेंडर की चोरी (ETV BHARAT)

सिलेंडर चोरी होने से व्यापार प्रभावित

व्यापारियों के अनुसार, उनके पास कामकाज के लिए सिर्फ एक-एक सिलेंडर था. जिसे चोर उठा ले गए हैं, सिलेंडर पूरी तरह से खाली नहीं थे. उनमें कुछ मात्रा में एलपीजी शेष था. ऐसे में अब उनके सामने दुकान बंद करने की नौबत आ गई है. बिना एलपीजी गैस सिलेंडर के फास्टफूड और एगरोल जैसे खाद्य व्यवसाय चलाना संभव नहीं है. दुकानदारों ने बताया कि नए गैस सिलेंडर की व्यवस्था करना भी फिलहाल आसान नहीं है. उनकी परेशानी और बढ़ गई है. रोज कमाने-खाने वाले इन छोटे व्यापारियों के लिए यह चोरी बड़ा झटका साबित हुई है.

ठेले से चोरी हो रहे एलपीजी सिलेंडर (ETV BHARAT)

दुकानदारों में डर का माहौल

घटना के बाद चौपाटी में व्यापार करने वाले अन्य दुकानदारों में भी डर का माहौल है. डर यह है कि इसी तरह चोरी की घटनाएं होती रहीं तो उनका व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा. इस मामले में चौपाटी संघ के अध्यक्ष रवि वर्मा ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

गढ़कलेवा चौपाटी में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. यहां लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और न ही नगर निगम द्वारा कोई सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति की गई है- रवि वर्मा, अध्यक्ष, चौपाटी संघ, कोरबा

कोरबा के चौपाटी में चोरी (ETV BHARAT)

निगम के वादे अब तक अधूरे

चौपाटी में दुकान लगाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का आरोप है कि जब चौपाटी को घंटाघर मैदान से गढ़कलेवा शिफ्ट किया गया था. तब निगम अधिकारियों द्वारा कई बड़े-बड़े वादे किए गए थे. लेकिन आज तक वे पूरे नहीं हुए और न ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.