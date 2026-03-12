ETV Bharat / state

बालोद में नहीं है सिलेंडर क्राइसिस, प्रशासन ने कहा- पर्याप्त स्टॉक है, घरेलू सिलेंडर का किया दुरुपयोग तो होगी कार्रवाई

ईंधन क्राइसिस की अफवाहें बेबुनियाद, बालोद में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ बैठक ली.

LPG cylinder supply Balod
बालोद में नहीं है सिलेंडर क्राइसिस, प्रशासन ने कहा- पर्याप्त स्टॉक है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 6:12 PM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ईंधन क्राइसिस जैसा माहौल बन गया है. इसके चलते कई लोग सिलेंडर बुकिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं. हालांकि सभी जगह प्रशासन गैस सिलेंडर के पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रहा है. साथ ही दुरुपयोग पर कार्रवाई की बात भी अधिकारियों ने कही है. बालोद जिला प्रशासन ने भी बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है.

बालोद में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन की चेतावनी

क्राइसिस जैसी अफवाहों के बीच बालोद जिला प्रशासन ने जिले भर के गैस एजेंसी संचालकों की बैठक ली. इसमें 11 संचालक शामिल हुए. प्रशासन ने संचालकों के साथ बैठक में स्पष्ट किया गया कि यदि घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों या अन्य गैर-घरेलू कार्यों में किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जो भी सिलेंडर बुक कर रहे हैं, उन्हें चार दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जा रहा है. अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें. कुछ लोग अनावश्यक रूप से एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं, जिससे वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति बनी है.- तुलसीराम ठाकुर, जिला खाद्य अधिकारी

नियमित आपूर्ति और सतत निगरानी

प्रशासन ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठक में कहा कि घरेलू ग्राहकों को नियमित रूप से गैस मिल रही है और किसी भी प्रकार की कमी की चिंता नहीं है. शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों को कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी.

बालोद जिले में अभी कोई दिक्कत नहीं है. घरेलू ग्राहकों को रेगुलर सप्लाई मिल रही है. हमें अपने उत्पादों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए.-अब्राहम जोसेफ, इंडेन डिस्ट्रिब्यूटर

जिला प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर बुक करने की अपील की है. घरेलू गैस और डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. खाद्य सचिव ने आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी के निर्देश भी दिए हैं.

एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मची होड़, सर्वर डाउन होने से बुकिंग और डिलीवरी ठप
दुर्ग में गैस सिलेंडर को लेकर कन्फ्यूजन, डिलीवरी में देरी से एजेंसी में भीड़, कलेक्टर ने कहा- पर्याप्त स्टॉक
गैस सिलेंडर की किल्लत पर विधानसभा में हंगामा, स्थगन प्रस्ताव को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने
Last Updated : March 12, 2026 at 6:38 PM IST

TAGGED:

LPG BOOKING
LPG CYLINDER SHORTAGE
गैस संकट
LPG SUPPLY CHHATTISGARH
LPG CYLINDER SUPPLY BALOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.