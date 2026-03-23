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सिलेंडर की किल्लत से चौपाटी के व्यवसायी परेशान, कुछ ठेले बंद, कहीं 1-2 दिन का बचा स्टॉक, जानिए स्ट्रीट वेंडर्स की परेशानी

हर जगह की तरह कोरबा में भी प्रशासन का निर्बाध आपूर्ति का दावा कर रहा है. लेकिन धरातल का सच कुछ और ही है.

LPG cylinder shortage
सिलेंडर की किल्लत से चौपाटी के व्यवसायी परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 8:48 PM IST

4 Min Read
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कोरबा. विश्व में बने युद्ध के हालातों के बीच गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं. आम लोगों के साथ ही एलपीजी सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग करने वाले छोटे व्यवसायियों पर आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है. कोरबा जिले के घंटाघर स्थित चौपाटी के स्ट्रीट वेंडर्स भी एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं. वर्तमान स्थिति यह है कि किसी के पास एक दिन का स्टॉक बचा है और कई ठेले वाले तो व्यापार ही बंद कर बैठे हैं. देखिए ये रिपोर्ट-

कोरबा जिले के घंटाघर स्थित चौपाटी के स्ट्रीट वेंडर्स भी एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बयानों और हकीकत में फर्क

नंबर लगाने के हफ्तो बाद भी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है. इसके कारण अब आजीविका का संकट निर्मित हो सकता है. स्ट्रीट वेंडर्स की माने तो कई ठेले ऐसे हैं, जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के कारण व्यवसाय बंद कर दिया है. उनके समक्ष परिवार चलाने का संकट पैदा हो गया है. हालांकि प्रशासन का दावा इसके ठीक विपरीत है. जिम्मेदार अधिकारी अब भी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है. जबकि धरातल का सच कुछ और ही बयां कर रहा है.

LPG cylinder shortage
कुछ ठेले बंद, कहीं 1-2 दिन का बचा स्टॉक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वेटिंग 3000 के पार

कोरबा जिले में अलग-अलग कंपनियों के कुल मिलाकर 24 गैस वितरक एजेंसी हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी वेटिंग 3000 से 5000 के बीच है. सिलेंडर कम मात्रा में एजेंसी को मिल रहा है. जिसके कारण होम डिलीवरी प्रभावित हुई है. जिन लोगों के घर में एलपीजी की मात्रा समाप्त हो चुकी है. वह खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंच रहे हैं. जो लोग पहले एजेंसी पहुंच रहे हैं. उन्हें पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर एलपीजी उपलब्ध करवाई जा रही है. इसकी वजह से होम डिलीवरी का भी बुरा हाल है.

LPG cylinder shortage
सिलेंडर की किल्लत, जानिए स्ट्रीट वेंडर्स की परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 दिन का स्टॉक बचा

यही हाल कमर्शियल सिलेंडर का भी है. जो किसी तरह ठीक समय पर एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं. उन्हें सिलेंडर मिल रही है. जबकि डिलीवरी प्रभावित है. स्ट्रीट वेंडर की माने तो उनकी हालत काफी पतली है. सिलेंडर नहीं मिलने से रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है. एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से चौपाटी में चाय की रेहड़ी लगाने वाले मूलचंद खासे परेशान हैं. मूलचंद कहते हैं कि सिलेंडर का नंबर लगे काफी दिन बीत चुके हैं. अब मेरे पास एक या दो दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है.

सिलेंडर लगभग खाली हो चुका है. चिंता है कि सिलेंडर के खाली होने तक यदि भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला तो दुकान बंद करनी पड़ेगी. इसके बाद मैं पूरी तरह से सड़क पर आ जाऊंगा. रोज 2000 का नुकसान होगा. हम गरीब लोग हैं, चौपाटी में ठेला लगाकर किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते हैं.- मूलचंद, चाय दुकान संचालक

LPG cylinder shortage
सिलेंडर की किल्लत से चौपाटी के व्यवसायी भी परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई लकड़ी के जुगाड़ में लगा

चौपाटी में ही मोमोस का ठेला लगाने वाले अबरार खान कहते हैं कि मोमोस का ठेला लगाकर परिवार का पालन पोषण करता हूं. एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहा है. स्टॉप भी समाप्त होने वाला है. अब किसी तरह लकड़ी या कोयले से मोमोस को पकाना पड़ेगा.

यहां चौपाटी में लकड़ी से पकाना भी संभव नहीं लग रहा है. एक-दो दिन में अगर भरा हुआ सिलेंडर नहीं मिला तो पूरी तरह से दुकान बंद करनी पड़ेगी.- अबरार खान, मोमोस व्यवसायी

परिवार के पालन-पोषण की चिंता

इसी तरह स्पाइरल पोटैटो स्ट्रीट फूड का व्यवसाय करने वाले संजय कहते हैं कि कई दुकानें तो बंद हो चुकी हैं. कई ठेले वाले ऐसे हैं, जिन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है. मेरे पास भी है 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है. इसके बाद दुकान बंद कर दूंगा. भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. परिवार का पालन पोषण कैसे होगा इसकी चिंता सता रही है.

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