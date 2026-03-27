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जींद में LPG सिलेंडर की किल्लत, नाराज उपभोक्ताओं ने गोहाना रोड पर लगाया जाम, गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप

LPG सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी से नाराज उपभोक्ताओं ने गोहाना रोड को जाम कर प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की.

Shortage of LPG cylinders
जींद में गैस की किल्लत के विरोध में सड़क जाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 8:24 PM IST

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जींदः गैस सिलेंडर की मारामारी के चलते शुक्रवार को खफा उपभोक्ताओं ने गोहाना रोड पर जाम लगा दिया. उपभोक्ताओं को कहना था कि सुबह से लाइन में लगे हैं, उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. जिनको मिले वे दूसरी कंपनी के हैं. जाम लगने की सूचना पाकर सिविल लाइन थाने की टीम पहुंची और गैस एजेंसी मैनेजर के साथ बातचीत कर उपभोक्ताओं को शांत किया. जाम के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

भारत गैस के उपभोक्ता को एचपी का सिलेंडर देने पर बढ़ा विवादः देवीलाल ग्राउंड में पारस गैस एजेंसी उपभोक्ताओं का शुक्रवार दोपहर को उस समय गुस्सा फूट पड़ा जब एजेंसी ने भारत गैस की बजाय एचपी के सिलेंडर देने शुरू कर दिए. खफा उपभोक्ता शहीद स्मारक के सामने गोहाना रोड पर आ गए और जाम लगा दिया.

जींद में गैस की किल्लत (Etv Bharat)

उपभोक्ता 150, सिलेंडर 30ः उपभोक्ताओं का कहना था कि एचपी गैस की पहले किल्लत चली हुई है, जिसके चलते उन्हें आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. गैस सिलेंडर लेने के लिए वे सुबह तीन बजे से लाइन मे लगे हैं. उपभोक्ता डेढ़ सौ से ज्यादा हैं. जबकि गैस सिलेंडर तीस पहुंचे हैं. उनकी पर्ची एक दिन पहले की कटी हुई है. अब जो गैस सिलेंडर आए थे वे दूसरी एजेंसी को बचे दिए. जिसके चलते उन्हें फिर शनिवार को आना पड़ेगा.

जितनी पर्ची कटी, सभी को सिलेंडर देंः गैस सिलेंडर को लेकर उन्हें गांव से सुबह पहुंचना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि "उन्हें भारत गैस की डिलीवरी दी जाए, जितनी पर्ची काटी गई हैं, उन सभी को गैस सिलेंडर दिए जाएं. जाम लगने की सूचना पाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा मौके पर पहुंच गईं. गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ बातचीत कर उपभोक्ताओं का शांत करवाया, जिसके बाद जाम में फंसे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली. सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि "गैस सिलेंडरों को लेकर उपभोक्ता सड़क पर आ गए थे. उन्हें समझा बुझा कर शांत कर दिया गया है, जिसके बाद उपभोक्ता चले गए.

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