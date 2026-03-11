देश में LPG को लेकर फैली चिंता के बीच हिमाचल से आई ये राहत भरी अपडेट, रोजाना 25,000 सिलेंडरों की खपत
पहाड़ी राज्य हिमाचल में रसोई की आग अब गैस सिलेंडरों पर निर्भर हो रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 9:44 PM IST
शिमला: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा बाजारों में हलचल पैदा कर दी है. अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी ने कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ा दी हैं.अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चिंता और अफरातफरी का माहौल बन गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.
देश के कई हिस्सों में LPG की उपलब्धता को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जहां गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंता देखने को मिल रही है. वैश्विक परिस्थितियों के चलते लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में रसोई गैस की कमी हो सकती है और क्या इसका असर घरेलू बजट पर भी पड़ेगा. हालांकि इस पूरे परिदृश्य के बीच देश के छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल से राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश के लाखों घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल किसी तरह की चिंता की बात नहीं है. प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है. अधिकारियों का कहना है कि गैस कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन भी सुचारु रूप से काम कर रही है.
हिमाचल में हर रोज 25,000 सिलेंडरों की खपत
प्रदेश के ठंडे छोटे पहाड़ी राज्य में रसोई की आग अब गैस सिलेंडरों पर निर्भर हो रही है. हिमाचल में हर दिन औसतन 25 हजार घरेलू गैस सिलेंडरों की खपत यह बताती है कि राज्य के घर घर में रसोई गैस की पहुंच कितनी तेज़ी से बढ़ी है. प्रदेश में दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर शहरों में सुबह शाम जलने वाले चूल्हों में गैस सिलेंडर बड़ी भूमिका है. प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के आंकड़ों के मुताबिक कुल परिवारों की संख्या 19,57,440 है. इस पर्वतीय राज्य में कुल घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या 24 लाख 26 हजार है. इसमें सिंगल बैरल उपभोक्ताओं की संख्या 10 लाख 76 हजार हैं. वहीं, डबल बैरल उपभोक्ताओं की संख्या 13 लाख 50 हजार है. इसके इलावा प्रदेश में व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं की संख्या 56 हजार के करीब है. प्रदेश में रोजाना 2 हजार से अधिक व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की खपत है.
प्रदेश में 199 गैस एजेंसियां
प्रदेश में कुल 199 एजेंसियां उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं. इन एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों उपभोक्ताओं तक घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है. प्रदेश में सबसे अधिक IOC की 142 गैस एजेंसियां है. इसमें सबसे अधिक गैस एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है. इसी तरह से हिमाचल के विभिन्न जिलों में BPC की कुल 26 गैस एजेंसियां हैं. वहीं, प्रदेश भर में HPC की 31 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवा दी जा रही है.
पेट्रोल और डीजल की नहीं कमी
हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध है. छोटे पहाड़ी राज्य में कुल वाहनों की संख्या 24,48,291 है. इसमें सबसे अधिक मोटर साइकिल की संख्या 12,85,182 है. इसी तरह से मोटर कारों की कुल संख्या 8,04,582, गाइड्स करियर की संख्या 1,85,645, मोटर कैब 42,011, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर 22,309, मोपेड 21586, ट्रैक्टर कमर्शियल 19,722, मैक्सी कैब 12,439, बसों की संख्या 11,226 है.
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूशन बस 5004, थ्री व्हीलर पैसेंजर 4749, मोटरसाइकिल स्कूटर यूज्ड फॉर हायर 4700, प्राइवेट सर्विस व्हीकल इंडिविजुअल यूज़ 4749, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल 3695, थ्री व्हीलर गुड्स 3568, अर्थ मुविंग इक्विपमेंट 3060, मोटरसाइकिल स्कूटर विथ साइड कार 2912, एक्सकैवेटर 1982, ओमनी बस प्राइवेट यूज़ 1874, ओमनी बस 1644, एम्बुलेंस 1607, क्रेन माउंट व्हीकल 822, प्राइवेट सर्विस व्हीकल 642, रिकवरी व्हीकल 426, टो ट्रक 399 है. इसके अलावा अन्य वाहनों की संख्या अलग से है.
वहीं, प्रदेश में वाहन चालकों को डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए पंपों की कुल संख्या 677 है. इसमें IOC के पेट्रोल पंपों की संख्या सबसे अधिक 331 है. इसी तरह से विभिन्न जिलों BPC के पेट्रोल पंपों की संख्या 127 है. प्रदेश में HPC के पेट्रोल पंपों की कुल संख्या 144 है. वहीं, हिमाचल में 75 अन्य पेट्रोल पंप है.
हिमाचल में गैस सिलेंडर पर्याप्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि, "घरेलू गैस सिलेंडरों का कोई संकट नहीं हैं. प्रदेश में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है. हिमाचल में डीजल और पेट्रोल की भी कमी नहीं है. इसलिए उपभोक्ताओं को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है."
ये भी पढ़ें: हिमाचल में भी कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत! होटल-ढाबों के बंद होने का संकट गहराया!
ये भी पढ़ें: नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? LPG कंपनियां रिफिलिंग से कर रहीं इनकार, बढ़ी परेशानी