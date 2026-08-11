LPG Cylinder e-KYC बनी बुजुर्गों के लिए परेशानी, अंगुलियों और आंखों की पुतली नहीं हो रही स्कैन
ई-केवाईसी मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है, जिनका आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है.
Published : August 11, 2026 at 5:13 PM IST
जयपुर: सरकार ने घरेलू गैस कनेक्शनों की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है. उपभोक्ताओं को ऑनलाइन या फिर अपनी गैस एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी करवाना जरुरी है और इसकी आखिरी तारीख 16 अगस्त है. इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है. हालांकि इस प्रोसेस में बुजुर्ग उपभोक्ताओं को परेशानी पेश आ रही है. उम्र बढ़ने के साथ अंगुलियों की लकीरें धुंधली होने और बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट नहीं आने के कारण कई उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है.
जयपुर की एक गैस एजेंसी में सत्यापन करवाने पहुंचे राजकुमार का कहना है कि उनके पिता बुजुर्ग हैं और गैस एजेंसी तक नहीं आ सकते और बायोमेट्रिक मशीन सत्यापन में भी फिंगरप्रिंट साफ नहीं आ रहे. मशीन पर बार-बार अंगुली लगाने के बावजूद सत्यापन नहीं होने से उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. प्रदेश में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 1.70 करोड़ से अधिक है. हालिया रिपोर्ट के अनुसार इनमें करीब 38 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी अभी बाकी है.
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'नाम ट्रांसफर करने की सलाह': गैस एजेंसी संचालक दिनेश शर्मा का कहना है कि हमारे ओर से यह सुविधा भी उपलब्ध करा गई है कि यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, तो उनके घर पर केवाईसी करवाने की सुविधा है. हालांकि कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते और आंखों की पुतली भी स्कैन नहीं हो पाती. ऐसी स्थिति में हम गैस कनेक्शन घर के अन्य सदस्य के नाम ट्रांसफर करने की सलाह दे रहे हैं. वहीं उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर भी आशंका है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर उन्हें भविष्य में गैस सिलेंडर मिलने या सब्सिडी का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है.
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'फर्जी कनेक्शन पर रोक का उद्देश्य': दरअसल केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि ई-केवाईसी मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है, जिनका आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है. जिन सामान्य उपभोक्ताओं ने पहले ही ई-केवाईसी पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है. ई-केवाईसी का उद्देश्य घरेलू गैस कनेक्शनों का सत्यापन करना, फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगाना और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है.