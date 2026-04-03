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LPG सिलिंडर: बढ़ी डिमांड तो बढ़ गया डिलीवरी टाइम, फिर ऐसे करें शिकायत

वाराणसी: ईरान-इज़राइल संघर्ष एवं खाड़ी देशो में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को लेकर वाराणसी में LPG की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के लिये कमिश्नर एस. राजलिंगम ने गुरुवार को तीनों ऑयल कम्पनियों के मण्डलीय प्रबन्धक, एरिया मैनेजर, विक्रय प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, वाराणसी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के साथ बैठक कर ऑयल कम्पनियों से एलपीजी आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली.



डिलीवरी टाइम बढ़ गया: इसमें आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर ने बताया है कि उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेण्डरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है, परन्तु बुकिंग का बैकलॉग अधिक हो गया है, जिससे डिलीवरी टाइम बढ़ गया है और सभी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से शत-प्रतिशत गैस सिलेण्डर्स की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है.



कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की आपूर्ति: कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर्स के संबंध में जानकारी दी गयी कि एलपीजी की उत्पन्न क्राइसिस के बाद कई चरणों में आवश्यक क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने की अनुमति प्राप्त हुई, जिसके क्रम में क्रमशः उन क्षेत्रों से संबंधित संस्थानों, प्रतिष्ठानों के पीएनजी आवेदन कराने पर उनके आवेदन एवं मांग के आधार पर उनको कॉमर्शियल गैस सिलिंडर की आपूर्ति की जा रही है.





पीएनजी आवेदन को सरल बनाने के निर्देश: कमिश्नर ने मुख्य प्रबन्धक, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, वाराणसी को निर्देशित किया कि पीएनजी आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त स्वरूप Acknowledgement Receipt उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर तत्काल अपडेशन सुनिश्चित किया जाएं ताकि उपभोक्ता Receipt को संलग्न करते हुए ऑयल कम्पनी से एलपीजी की मांग कर सकें.





गलत सूचना का खंडन करें: इस संबंध में उन्होंने एलपीजी वितरण के संबंध में दुष्प्रचार पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए ऑयल कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि यदि कोई गलत सूचना प्रकाशित हो तो उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सूचना गलत पाये जाने पर उसका खण्डन प्रकाशित कराया जाएं और यदि कही वास्तविक समस्या हो तो उसका त्वरित निस्तारण कर सकारात्मक खबर प्रकाशित करायी जाएं.





समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से करें: साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जनपद वाराणसी अत्यधिक संख्या में आने वाले ऋद्धालुओं, पर्यटकों के दृष्टिगत अत्यन्त संवेदनशील होने के कारण यहां पर संचालित शैक्षणिक, चिकित्सकीय संस्थानों एवं होटल, रेस्तरां आदि का आकलन करते हुए उनको गैस आपूर्ति में अनावश्यक विलम्ब न किया जाएं, साथ ही निर्देशित किया गया कि तीनो ऑयल कम्पनियों के नम्बर भी प्रकाशित किए जाएं, जिस पर उनसे संबंधित व्यवसायिक व घरेलू उपभोक्ता अपनी समस्याओं, शिकायतों से अवगत कराएं एवं प्राप्त शिकायतों, समस्याओं का ऑयल कम्पनी तात्कालिक रूप से समुचित निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगीं.