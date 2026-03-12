UP में LPG सिलेंडर; रायबरेली में रात भर लंबी लाइन, कानपुर में DSO ने की छापेमारी
उत्तर प्रदेश में LPG सिलेंडर को लेकर मारामारी बढ़ती जा रही है. रायबरेली में लोग रात में भी लाइन लगा रहे हैं.
Published : March 12, 2026 at 7:16 AM IST
रायबरेली/वाराणसी/कानपुर: यूपी में LPG सिलेंडर के लिए आपाधापी मची है. प्रशासन के बार-बार आश्वासन और दावों के बीच आम जनता एक सिलेंडर के रात-रात भर लाइन में लगी है. वहीं, वाराणसी DM ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
कानपुर में LPG सिलेंडर की कालाबाजरी पकड़ी गई है. जिलाधिकारी के निर्देशन में हुई छापेमारी में एक घर से 46 LPG सिलेंडर बरामद किए हैं. प्रदेश के बाकी शहरों में LPG सिलेंडर को लेकर लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं.
रायबरेली में लंबी लाइन: जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर स्थित सलोन-जगतपुर मार्ग के कहुआ इंडेन गैस एजेंसी के बाहर रात 9:30 बजे के बाद भी सैंकड़ों ग्रामीणों कि लंबी कतारें देखी गईं. पुलिस सुरक्षा के बीच LPG सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है.
गैस लेने आए लोगों ने लाइन में घंटों खड़े होने के बावजूद गैस मिलने में देरी होने की बात कही. शहरी और ग्रामीण इलाके कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई न होने से कई होटल-ढाबे बंद होने के कगार पर हैं.
स्थानीय निवासी मो. इरफान ने कहा कि वह सलोन-जगतपुर मार्ग पर मौजूद कहुवा इंडेन गैस एजेंसी के उपभोक्ता हैं. करीब 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन LPG सिलेंडर नहीं मिल पा रहा.
वहीं, एजेंसी वाले जान-पहचान के लोगों को LPG सिलेंडर दे रहे हैं. लगभग 200 से 250 लोग लाइन में लगे हैं. अगर, LPG सिलेंडर की कमी नहीं है, फिर इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही है?
वाराणसी में अफवाहों का बाजार गर्म: वाराणसी के DM सत्येंद्र कुमार ने गैस या पेट्रोल को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है. जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में पर्याप्त डीजल-पेट्रोल और LPG सिलेंडर उपलब्ध है. किसी तरह की किल्लत नहीं है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से समन्वय स्थापित कर सुचारू रूप से पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की आपूर्ति कराई जा रही है.
DM सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जिले के पेट्रोल-डीजल या LPG सिलेंडर को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने और कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. DM ने PNG गैस सप्लाई सुचारू रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि किसी भी अफवाह में पड़कर घबराए नहीं. सभी उपभोक्ताओं को घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल सामान्य तरीके से मिलता रहेगा. उन्होंने बताया कि औसतन परिवार में घरेलू गैस लगभग 1 महीने चलता है. लोग इसका अनुचित प्रयोग न करें, इसलिए गैस प्राप्त करने के 25 दिन बाद ही नया LPG सिलेंडर बुक किया जा सकेगा.
जिलापूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि वाराणसी में गैस एजेंसियों की संख्या 81 और उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 10.36 लाख है. प्रतिदिन औसतन लगभग 23,600 उपभोक्ताओं की गैस रिफिल की जाती है. यह पहले की तरह सुचारू चल रही है. सभी को होम डिलीवरी की जा रही है.
कानपुर में कालाबाजारी: DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने DSO सहित अन्य अधीनस्थ अफसरों संग बैठक की. बुधवार सुबह DSO विभागीय अफसरों के साथ फील्ड में निकले और गैस सिलेंडर के स्टॉक को लेकर छापेमारी की.
पहले दिन ही DSO ने ग्वालटोली निवासी इकबाल के घर से 46 घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर बरामद किए. 6 रिफलर और एक इलेक्ट्रानिक कांटा भी बरामद हुआ है. इसके बाद DSO टीम लेकर फेथफुलगंज पहुंचे तो यहां इमरान के पास से तीन LPG सिलेंडर बरामद किया गया.
DSO राकेश कुमार ने बिना देरी के ही इमरान व इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर किसी व्यक्ति के पास सिलेंडर का स्टॉक मिलता है, तो उसे जेल जाना होगा. DSO ने कहा कि गुरुवार से और तेजी के साथ छापेमारी अभियान को जारी रखेंगे.
पहले दिन मिलीं 101 शिकायतें: DSO राकेश कुमार ने बताया कि DM ने गैस सिलेंडर की बुकिंग, कालाबाजारी रोकने समेत अन्य गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर शुरू कराया था. यहां पहले दिन उपभोक्ताओं की ओर से कुल 101 शिकायतें मिलीं. हालांकि, उनमें से 14 शिकायतों का निस्तारण फौरन करा दिया गया. बाकी शिकायतों का निस्तारण कराया जा रहा है.
