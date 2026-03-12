वाराणसी में एलपीजी सिलेंडरों की क्राइसिस से उपभोक्ता परेशान
बनारस में कमर्शियल सिलेंडरों की जबरदस्त कमी देखी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 9:09 PM IST
वाराणसी: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के शहरों में भी दिखने लगा है. युद्ध की आंच अब किचन से लेकर रेस्टोरेंट तक पहुंच गई है. एक तरफ जहां घरेलू सिलेंडर की क्राइसिस की अफवाहों ने लोगों को एजेंसियों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं, बनारस में कमर्शियल सिलेंडरों की क्राइसिस जबरदस्त देखी जा रही है. वहीं, अधिकारियों के द्वारा गैस कालाबाजारी की भी जांच की जा रहा है. हापुड़ के महेंद्र गैस एजेंसी पर जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा बालियान ने गुरुवार को स्टॉक की जांच की तो गैस की कालाबाजारी का पिटारा खुल गया.
गैस की क्राइसिस की वजह से रेस्टोरेंट कारीगरों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग नही होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि जिला प्रशासन स्पष्ट कह रहा है कि गैस की कोई क्राइसिस नहीं है. सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से बुकिंग में दिक्कत हो रही है.
बनारस में अधिकांश गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लोग कतार में लग जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस एजेंसियों की चक्कर काट काट कर थक गए हैं, लेकिन हमें गैस नही मिल पा रहा है, अगर गैस खत्म हो गई तो क्या करेंगे.
कैटरिंग का काम करने वाले शरद श्रीवास्तव का कहना है की शादियों का सीजन है और हमारे सामने सबसे बड़ा संकट सिलेंडर का है, हम ऑर्डर तो ले चुके हैं, लेकिन सिलेंडर की उपलब्धता न होने से परेशानी हो रही है. वहीं बनारस के एक प्रसिद्ध मिठाई दुकान के मैनेजर प्रीतम का कहना था कि हमारे यहां चार कारीगर हैं, जो मिठाई बनाने का काम करते हैं, सिलेंडर न मिलने की वजह से उन्हें छुट्टी पर भेजना पड़ा है, क्योंकि बेवजह बैठा कर उन्हें पैसा नहीं दे सकते.
वहीं हाउसवाइफ शिल्पा का कहना है कि मेरी गैस की बुकिंग लगभग 27 दिन पहले हुई थी, नियम के मुताबिक 25 दिन बाद आप बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं पिछले चार दिनों से परेशान हूं और गैस की बुकिंग नहीं हो रही है, रात में 2:00 बजे तक मोबाइल से कॉल करती हूं, लेकिन मैसेज ही नहीं आ रहा है. एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो हम करेंगे क्या, क्योंकि अब अंतिम दौर है सिलेंडर का.
इस संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है. हमने गैस एजेंसियों के मालिकों, मैनेजर और सप्लायर से भी बात की है. घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. नए नियमों की वजह से दिक्कतें आ रही है.
वहीं बनारस में गेल इंडिया की तरफ से प्राकृतिक गैस की सप्लाई घर-घर पहुंच रही है. कमर्शियल की भी सप्लाई की जा रही है. इसके लिए गेल इंडिया के गम के साथ बैठक की गई है. कैंप लगाकर व्यापारियों को प्रायोरिटी पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है, फिलहाल गैस की कोई क्राइसिस नहीं है, सारी चीजें सही हैं और जो भी अफवाह फैला रहा है उनकी निगरानी भी हो रही है. जल्द उन पर कार्रवाई होगी.
गैस कालाबाजारी का पिटारा: वहीं, हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव टियाला स्थित महेंद्र गैस एजेंसी पर उस समय हंगामा मच गया जब बुकिंग के बावजूद लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया. इसके बाद जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा बालियान मौके पर पहुंच कर एजेंसी के स्टॉक की जांच की तो गैस कालाबाजारी का पिटारा खुल गया. फिलहाल अधिकारी के द्वारा आगे की कार्यवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें: ईरान जंग के बीच देशभर में LPG का संकट,गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइनें, होटल-रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित
ये भी पढ़ें: अयोध्या में हजारों राम भक्तों पर गैस किल्लत की मार; LPG नहीं मिलने से श्रीराम रसोई बंद, हनुमान गढ़ी में भी प्रसाद पर संकट