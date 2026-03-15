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पलामू में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट ! गैस एजेंसी का था डंप, चार जख्मी

पलामूः जिले के मेदिनीनगर के बैरिया चौक के पास रविवार को एक एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है. इस ब्लास्ट में चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है. आशंका है कि जिस घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर और भी लोग फंसे हुए हैं या वह ब्लास्ट का शिकार हुए हैं.

दरअसल पलामू के पांडू में एक गैस एजेंसी है और उसके मालिक मेदिनीनगर के बैरिया में रहते हैं. घर में ही अवैध रूप से सिलेंडर डंप किया हुआा था इसी गोदाम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है. इस ब्लास्ट में पलामू के पांडु के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, विक्रम सिंह एवं आलोक कुमार नामक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है एवं अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंच गया है, अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी यह निकलकर सामने आई है कि यहां गैस एजेंसी का डंप था. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है फिलहाल इलाके को सील किया गया है.

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