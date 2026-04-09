यमुनानगर सिलेंडर ब्लास्ट में 10 झुलसे, पूरा घर हुआ तबाह, गैस ट्रांसफर के दौरान हुआ धमाका
यमुनानगर में गैस ट्रांसफर के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. हादसे में 10 लोग घायल हो गए. सभी अस्पताल में भर्ती हैं.
Published : April 9, 2026 at 12:03 PM IST
यमुनानगर: यमुनानगर जिले के सलेमपुर गांव में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे एक भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया. हादसे में 4 बच्चों और 2 महिलाओं समेत कुल 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें ढह गईं और लेंटर तक में दरारें आ गईं. आसपास के लोग धमाके की आवाज सुनकर घबरा गए और तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए.
गैस ट्रांसफर के दौरान हुआ धमाका: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो घर के अंदर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी. इसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई. जिस कमरे में हादसा हुआ, वहां पहले से दो भरे हुए सिलेंडर भी रखे थे, लेकिन गनीमत रही कि वे विस्फोट की चपेट में नहीं आए. वरना नुकसान और भी भयावह हो सकता था.
सभी घायल अस्पताल में भर्ती: इधर, घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिससे चिंता और बढ़ गई है. सभी पीड़ित प्रवासी परिवार से संबंधित बताए जा रहे हैं.
प्रशासन की अपील: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में यह मामला लापरवाही का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि घरेलू स्तर पर गैस ट्रांसफर करना बेहद खतरनाक होता है. प्रशासन ने लोगों से इस तरह के जोखिम भरे कार्यों से बचने की अपील की है.
बढ़ सकता था नुकसान: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे से करीब आधे घंटे पहले तक कई लोग उसी कमरे में मौजूद थे, जो बाद में फैक्ट्री काम के लिए निकल गए. यदि विस्फोट उस समय होता, तो जनहानि कहीं अधिक हो सकती थी. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
पुलिस के मुताबिक गैस लीक से हुआ ब्लास्ट: मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "शुरुआती जानकारी के अनुसार, सिलेंडर से गैस लीक हुई और जल्द ही आग लग गई, जिससे क्वार्टर की दीवारें ढह गईं. यह घटना सलेमपुर बांगर इलाके में हुई. जिस इलाके में यह घटना हुई, वह एक फैक्ट्री से सटा हुआ है, जहां प्रवासी मजदूर काम करते हैं. इस घटना में बच्चे, महिलाएं और पुरुष घायल हुए हैं. घटना के बाद घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया. गंभीर रूप से झुलसे कुछ घायलों को चंडीगढ़ के PGIMER में रेफर कर दिया गया है."
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