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यमुनानगर सिलेंडर ब्लास्ट में 10 झुलसे, पूरा घर हुआ तबाह, गैस ट्रांसफर के दौरान हुआ धमाका

यमुनानगर सिलेंडर ब्लास्ट ( Etv Bharat )

यमुनानगर: यमुनानगर जिले के सलेमपुर गांव में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे एक भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया. हादसे में 4 बच्चों और 2 महिलाओं समेत कुल 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें ढह गईं और लेंटर तक में दरारें आ गईं. आसपास के लोग धमाके की आवाज सुनकर घबरा गए और तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए. गैस ट्रांसफर के दौरान हुआ धमाका: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो घर के अंदर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी. इसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और आग तेजी से पूरे कमरे में फैल गई. जिस कमरे में हादसा हुआ, वहां पहले से दो भरे हुए सिलेंडर भी रखे थे, लेकिन गनीमत रही कि वे विस्फोट की चपेट में नहीं आए. वरना नुकसान और भी भयावह हो सकता था. यमुनानगर सिलेंडर ब्लास्ट में 10 झुलसे (Etv Bharat) सभी घायल अस्पताल में भर्ती: इधर, घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिससे चिंता और बढ़ गई है. सभी पीड़ित प्रवासी परिवार से संबंधित बताए जा रहे हैं.