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बिहार में फास्ट फूड दुकान में हुआ एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, चार बच्चों समेत पांच लोग झुलसे

कटिहार में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी थाना क्षेत्र के बलुआघट्टी में शनिवार शाम एक फास्ट फूड की दुकान में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया. इस हादसे में चार बच्चों समेत पांच लोग झुलसकर घायल हो गए. धमाके के बाद दुकान और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के समय दुकान में कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे.

एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट