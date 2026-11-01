बिहार में फास्ट फूड दुकान में हुआ एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट, चार बच्चों समेत पांच लोग झुलसे
katihar LPG cylinder blast: कटिहार में लोग दुकान में नाश्ता कर रहे थे. इसी दौरान एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : November 1, 2026 at 2:23 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी थाना क्षेत्र के बलुआघट्टी में शनिवार शाम एक फास्ट फूड की दुकान में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया. इस हादसे में चार बच्चों समेत पांच लोग झुलसकर घायल हो गए. धमाके के बाद दुकान और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के समय दुकान में कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे.
एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट
बताया जा रहा है कि दुकान में शनिवार शाम सामान्य दिनों की तरह लोग नाश्ता कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. हादसे में चार बच्चे और एक 35 वर्षीय व्यक्ति झुलस गए. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए मनिहारी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया.
4 बच्चों समेत 5 घायल
घायलों की पहचान आयुष कुमार, प्रियांशु, राम और आर्यन कुमार के रूप में हुई है. ये सभी छोटे बच्चे हैं, जबकि अनंत परिहार वयस्क की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है. सभी जलने से कई घाव हुए हैं. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है.
आयुष और अनंत की हालत गंभीर
मामले में मनिहारी अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राकेश पराशर ने बताया कि बलुआघट्टी से कुल पांच झुलसे हुए मरीज अस्पताल लाए गए थे. इनमें चार बच्चे और 35 वर्षीय अनंत परिहार शामिल थे. उन्होंने बताया कि आयुष कुमार और अनंत परिहार की स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर थी.
कटिहार सदर अस्पताल रेफर
डॉ पराशर के मुताबिक इन दोनों को ही तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद, बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. शेष तीन मरीजों का अनुमंडल अस्पताल में ही उपचार जारी है. उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
"बलुआघट्टी से कुल पांच झुलसे हुए मरीज अस्पताल लाए गए थे. इनमें चार बच्चे और 35 वर्षीय अनंत परिहार शामिल थे.आयुष कुमार और अनंत परिहार की स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर थी. इन दोनों को ही तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद, बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया."- डॉ. राकेश पराशर, चिकित्सक
घायलों के परिजन पहुंचे अस्पताल
सिलेंडर में विस्फोट की घटना के बाद दुकान के आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया. धमाके की तेज आवाज से आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग भी सहम गए. घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की. हादसे की खबर फैलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे.
मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. सिलेंडर में विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ और हादसे की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. इस घटना ने एक बार फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रसोई गैस के सुरक्षित इस्तेमाल और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
इसे भी पढ़ें-
बिहार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, पति-पत्नी समेत 3 महीने के बच्चे की जिंदा जलने से मौत
बिहार में बड़ा हादसा, बीच बाजार सिलेंडर ब्लास्ट, 11 लोग झुलसे