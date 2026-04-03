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बवाना में LPG सिलेंडर कालाबाजारी का बड़ा खुलासा: 75 सिलेंडर बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: बाहरी उत्तरी जिले की बवाना थाना पुलिस ने अवैध गैस सिलेंडर भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 75 LPG सिलेंडर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में संभावित बड़े हादसे को भी टाल दिया गया.

डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया की अवैध रूप से LPG सिलेंडरों के भंडारण और परिवहन की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बवाना थाना पुलिस की टीम ने सेक्टर-2, DSIIDC स्थित जिला पार्क के पास पिकेट लगाकर निगरानी शुरू की. करीब 4 बजे एक संदिग्ध वाहन को रोका गया. जांच के दौरान वाहन से 27 LPG सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल थे. चालक अनिल (50), निवासी औचांदी गांव, इन सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.

अलग-अलग जगहों से सिलेंडर बरामद: पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पास के फैक्ट्री क्षेत्र में स्थित कमरों और एक लोहे के शेड में बड़ी संख्या में और सिलेंडर छिपा रखे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर अलग-अलग स्थानों से 48 और सिलेंडर बरामद किए. इस तरह कुल 75 LPG सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें भरे और खाली दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं.

की जा रही सहयोगियों की पहचान: जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था के अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर रहा था और कालाबाजारी के जरिए आर्थिक लाभ कमा रहा था. सिलेंडरों की ज्वलनशील प्रकृति को देखते हुए यह गतिविधि आसपास के लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी. बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि 'यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा हैं. आरोपी से पूछताछ कर पूरे सप्लाई नेटवर्क, खरीदारों और संभावित सहयोगियों की पहचान की जा रही है. ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.'