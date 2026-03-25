एलपीजी संकट दूर करने के लिए बनारस में तैयार हुआ मास्टर प्लान, लौटेगी रसोईयों की रौनक
एलपीजी संकट में पीएनजी बना सहारा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 5:16 PM IST
वाराणसी: पश्चिमी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब रसोइयों में दिखने लगा है. सरकार भले ही एलपीजी की कमी से इंकार कर रही हो, लेकिन सिलिंडर बुकिंग को लेकर हर रोज बदल रहे नियम और बुकिंग के बाद भी सिलेंडर का न मिलना लोगों को परेशान कर रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध के दौरान आने वाले संकट से निपटने की बात कर चुके हैं, जिसके बाद पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस में एलपीजी संकट को दूर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार है. 2018 में बनारस के घरों में पीएनजी पहुंचाने की लिए गेल इंडिया को जिम्मेदारी दी गई थी, जो अब तक 70000 घरों में अपनी सेवा शुरू कर चुका है, बाकी घरों में तेजी से गैस पहुंचाने के लिए काम कर रहा है.
एलपीजी संकट के बीच गेल इंडिया अपने कनेक्शन का शहर में तेजी से विस्तार किर रहा है. कमीशनरी सभागार में गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एच. के. गर्ग ने बताया कि शहर के 69,485 घरों में पीएनजी सप्लाई शुरू हो चुकी है, जबकि 1.23 लाख से अधिक घरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है.
प्रशासन और गेल ने मिलकर प्रतिदिन करीब 130 घरों को एलपीजी से पीएनजी में बदल रहे हैं. डीएलडब्ल्यू, बीएचयू, सुंदरपुर, चितईपुर, पांडेयपुर, शिवपुर और सारनाथ समेत कई इलाकों में सुविधा पहुंच चुकी है. जहां काम जारी है, वहां कैंप लगाकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
मंडलायुक्त एस. राज लिंगम और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि जहां नेटवर्क पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, वहां एलपीजी मुक्त क्षेत्र घोषित कर पीएनजी कनेक्शन अनिवार्य किया जाएगा. प्रशासन ने अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां दे दी हैं. कुल मिलाकर वाराणसी अब सुरक्षित, सस्ती और निरंतर गैस आपूर्ति के लिए आधुनिक पीएनजी व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए वेबसाइट https://gailcgd.gail.co.in/cgd/connection पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर नए कनेक्शन ले सकते हैं. गेल इंडिया ने इसके लिए एक स्कैनर भी जारी किया है. जिसको स्कैन करके डायरेक्ट आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये किसी भी माध्यम से चाहे वह ऑनलाइन हो चेक हो डीडी हो या कैश के रुप में लिया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद जल्द से जल्द गैस कनेक्शन घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गेल इंडिया की होगी. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के मुताबिक अब तक जिन घरों में गैस पाइपलाइन लगाकर छोड़ी गई थी. उनका सर्वे पूरा हो गया है, जल्द ही वहां गैस कनेक्शन पहुंचाया जाएगा. नए गैस कनेक्शन के लिए गैस पाइपलाइन लगने के बाद मीटर लगेगा फिर गैस कनेक्शन शुरू किया जाएगा.
अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया कमर्शियल स्तर पर अलग होता है, गैस पाइपलाइन और कंजूमिंग के हिसाब से चार्ज देना होता है, यदि कोई रेस्टोरेंट होटल या कारखाने वाले गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो 5000 से 8000 रुपये का भुगतान शुरू में करना होगा और फिर जितना आप गैस का इस्तेमाल करेंगे उसका भुगतान बिल के हिसाब से देना होगा.
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