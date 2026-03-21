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होटल ढाबा में खप रहा घरेलू गैस, खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन

जांजगीर चांपा: देश भर में गैस की किल्ल्त से उपभोक्ता परेशान हैं. रसोई गैस के लिए लम्बी कतार लगाए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं गैस की कालाबाजारी से आज भी बड़े होटल, ढाबा संचालित हो रहे है. गैस सिलेंडर की जमाखोरी भी की जा रही है. ऐसे में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने घरेलु गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है.

खाद्य विभाग की टीम ने तीन संस्थानों में दबिश दी और 33 सिलेंडर जप्त किए हैं. सभी व्यापारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. गैस सिलेंडर के साथ ही गैस भट्टी और बर्नर भी जप्त किए गए हैं.

जांजगीर चांपा खाद्य विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

कहां कहां की गई कार्रवाई

अकलतरा ब्लॉक के अमरताल गांव में श्री आनंदम रिजार्ट स्थित मिस्टर वेज रेस्टोरेंट में छापा मार कार्रवाई की गई, जहां से 28 व्यवसायिक गैस सिलेंडर, 1 घरेलु सिलेंडर जप्त किए हैं.

तिलई गांव के रोड़ा ढाबा में छापा मार कार्रवाई की और घरेलु सिलेंडर का व्यवसयिक उपयोग करते हुए पकड़ा है. खाद्य विभाग की टीम ने रोड़ा ढाबा से 3 घरेलु गैस सिलेंडर, तीन बर्नर वाला 2 चूल्हा जप्त किया है.

जिला मुख्यालय के कृष्णा डेयरी और डेली निड्स में 1 घरेलु सिलेंडर, एक बर्नर चूल्हा जप्त किया है.

अबतक कितने सिलेंडर जप्त

जांजगीर चांपा जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने अब तक 18 संस्थाओं से 68 सिलेंडर जप्त किया है. कलेक्टर के निर्देश पर घरेलु गैस का अवैध कारोबार, अवैध भंडारण, घरेलु गैस के व्यवसायिक उपयोग पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है. लोगों को घरेलु गैस सप्लाई में कोई समस्या न आए, इसका ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की जा रही है.