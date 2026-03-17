LPG Shortage Impact : ​ईरान-इजराइल तनाव का असर अब रसोई तक, सीकर में गैस की किल्लत से बढ़ा मेस का बिल, स्टूडेंट्स बेहाल

LPG Shortage Impact : ईरान-इजराइल तनाव का असर अब रसोई तक, सीकर में गैस की किल्लत से बढ़ा मेस का बिल, स्टूडेंट्स बेहाल
गैस किल्लत से जनजीवन बेहाल है. हॉस्टलों में पारंपरिक चूल्हे लौट आए हैं, वहीं मेस के दाम बढ़ने से छात्र और अभिभावक दबाव में हैं.
Published : March 17, 2026 at 2:03 PM IST
सीकर : ईरान-इजराइल संकट के बाद उपजे हालात से सीकर में गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ गैस कंपनियों का दावा है कि नियमानुसार सप्लाई दी जा रही है. गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की कतारें लग रही है. हॉस्टल संचालकों व बाहर से आकर सीकर में रहकर बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों का आरोप है कि गैस कंपनी के कार्मिक गैस सिलेंडर के अधिक पैसे वसूल रहे हैं. उन्हें मजबूरी में दोगुनी रेट पर गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा है. यही हाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के हो रहे है. सीकर जिले में करीब एक हजार हॉस्टल है. हॉस्टल संचालकों को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में हॉस्टल संचालकों ने वैकल्पिक तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया है.
हॉस्टल संचालक दुर्गा देवी रणवा ने बताया कि बुकिंग के बाद भी गैस सिलेंडर की समय पर सप्लाई नहीं की जा रही है. गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद भी सात से आठ दिन बाद भी सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है. गैस एजेंसी संचालक व सिलेंडर सप्लाई करने वाले बहाने बना रहे हैं. सर्वर डाउन होने के चलते व मोबाइल फोन नहीं लगने के चलते उपभोक्ता ऑनलाइन गैस बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं. हॉस्टल संचालकों का कहना गैस एजेंसियों की ओर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी समय पर नहीं मिल रहे हैं.
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हॉस्टल संचालक ले आए भट्टियां व तंदूर : शहर में गैस की किल्लत का असर अब हॉस्टलों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. गैस सिलेंडर की कमी के कारण शहर के एक हजार से अधिक हॉस्टलों में खाना बनाने की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है. ऐसे हालात में हॉस्टल संचालकों को मजबूरी में छात्रों को नाश्ते में ऐसी चीजें देना पड़ रहा है, जिनमें गैस का इस्तेमाल नहीं करना पड़े. वहीं चाय, कॉफी, दूध गर्म करने और सब्जियां बनाने जैसे कामों के लिए संचालक अब भट्टियों और पारंपरिक चूल्हों का सहारा ले रहे हैं. कई हॉस्टल संचालकों ने तो स्थिति से निपटने के लिए नई भट्टियां और तंदूर तक खरीदने शुरू कर दिए हैं, ताकि छात्रों के खाने की व्यवस्था किसी तरह जारी रखी जा सके.
पेरेंट्स और स्टूडेंट परेशान : सीकर के RTI कार्यकर्ता मदन महला ने बताया कि सीकर में जहां पहले इजी वे में गैस सिलेंडर मिल जाता था आज घंटों लाइनों में लगने के बाद भी वह नहीं मिल पा रहा है. सीकर शहर में करीब 16 राज्यों से स्टूडेंट JEE और NEET सहित अन्य को भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं. दूर दराज से पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ यहां रहते हैं. ऐसे उनको सबसे अधिक परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है. झुंझुनू से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सीकर आए सोहम पूनिया ने बताया कि गैस की किल्लत के चलते स्टूडेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनको करीब 2 से 3 घंटे लाइनों में लगने के बाद में सिलेंडर मिला.
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मेस में खाने के दाम बढ़े : NEET की तैयारी कर रहे राजेश ने बताया कि गैस सिलेंडर की कीमत के बाद मेस में खाने के दाम बढ़ गए हैं. पहले जहां आसानी से 100 रुपए में एक टाइम का पूरा खाना मिल जाता था, अब वह 120 से 150 रुपए का मिल रहा है. 10 दिनों से लगातार गैस की समस्या बढ़ती जा रही है. स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान इससे हो रहे हैं. उनको अपनी पॉकेट मनी से एक्स्ट्रा पैसा खर्च खाने में खर्च करना पड़ रहा है. इसके अलावा गैस डीलर टाइम पर गैस सप्लाई भी नहीं दे रहे हैं. अधिक पैसे देने वालों को जल्दी सप्लाई मिल रही है. इसके अलावा सीकर के पचार गांव के महेश कुमार का भी कहना है कि गैस सिलेंडर के किल्लत के बाद खाने को लेकर सबसे अधिक परेशानियां बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि सीकर शहर में गैस नहीं मिलने के बाद में अपने गांव से गैस सिलेंडर लेकर आए हैं.
पुराने चूल्हे और सिगड़ी वाले दिन वापस लौटे : दुर्गा देवी रणवा ने बताया कि उनके पास JEE और NEET की तैयारी करने वाली दर्जनों लड़कियां उनके पास रहती हैं. गैस सिलेंडर की भारी कमी के बाद अब खाना बनाने की दिक्कतें बढ़ गई हैं. सिलेंडर बुक करने के बाद भी नहीं मिल रहा है. ऐसे में उन्होंने गांव से मिट्टी का चूल्हा मंगवाया है. उन्होंने बताया कि जब तक गैस सिलेंडर की समस्या खत्म नहीं हो जाती तब तक फिर ऐसी चूल्हे पर चाय और खाना बनाएंगी.
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