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LPG Crisis: दीदी की रसोई बंद, बिहार के इस अस्पताल में मरीजों पर संकट

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में रसोई गैस की बढ़ती किल्लत अब स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित कर रही है. सदर अस्पताल में जीविका दीदियों द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' को गैस की कमी के कारण आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. यह व्यवस्था मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही थी, लेकिन अब संकट गहरा गया है.

जीविका दीदी रसोई पर गैस संकट: जीविका दीदियों की रसोई सदर अस्पताल परिसर में मरीजों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करती है. गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति न होने से रसोई संचालन मुश्किल हो गया है. उपलब्ध सिलेंडरों से अधिकतम दो दिनों तक ही मरीजों के भोजन की व्यवस्था संभव बताई जा रही है. इस स्थिति में जीविका दीदियों ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

मुंगेर सदर अस्पताल में रसोई गैस की किल्लत (ETV Bharat)

मरीजों के मेन्यू में बदलाव की मांग: जीविका दीदियों ने सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधिक्षक को दिए गए पत्र में मरीजों के तीनों समय के भोजन मेन्यू में बदलाव करने की मांग की है. उनका कहना है कि कम गैस खपत वाले व्यंजनों को प्राथमिकता देकर भोजन तैयार किया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों से अधिक दिनों तक व्यवस्था चल सके. फिलहाल घरों से सिलेंडर लाकर किसी तरह मरीजों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

आम लोगों के लिए कैंटीन सेवा बंद: रसोईया कंचन देवी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की प्राथमिकता को देखते हुए जीविका दीदियों ने आम लोगों और परिजनों के लिए कैंटीन सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है. इससे अस्पताल परिसर में आने वाले बाहरी व्यक्तियों को भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है. यह कदम मरीजों की भोजन आवश्यकता को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है.

"अस्पताल में कमर्शियल गैस की आपूर्ति पूरी तरह ठप है. हम घर से सिलेंडर लाकर जैसे-तैसे मरीजों का भोजन बना रहे हैं. आम लोगों और परिजनों को भोजन देना बंद कर दिया गया है. इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ रहा है." -कंचन देवी, जीविका दीदी