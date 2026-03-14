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LPG Crisis: दीदी की रसोई बंद, बिहार के इस अस्पताल में मरीजों पर संकट

मुंगेर सदर अस्पताल में रसोई गैस की किल्लत से जीविका दीदी की रसोई संकट में आ गई है. आम लोगों के लिए कैंटीन बंद. पढ़ें-

LPG CRISIS IN MUNGER
मुंगेर जिले में रसोई गैस की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 1:17 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले में रसोई गैस की बढ़ती किल्लत अब स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित कर रही है. सदर अस्पताल में जीविका दीदियों द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' को गैस की कमी के कारण आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. यह व्यवस्था मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही थी, लेकिन अब संकट गहरा गया है.

जीविका दीदी रसोई पर गैस संकट: जीविका दीदियों की रसोई सदर अस्पताल परिसर में मरीजों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करती है. गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति न होने से रसोई संचालन मुश्किल हो गया है. उपलब्ध सिलेंडरों से अधिकतम दो दिनों तक ही मरीजों के भोजन की व्यवस्था संभव बताई जा रही है. इस स्थिति में जीविका दीदियों ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

मुंगेर सदर अस्पताल में रसोई गैस की किल्लत (ETV Bharat)

मरीजों के मेन्यू में बदलाव की मांग: जीविका दीदियों ने सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधिक्षक को दिए गए पत्र में मरीजों के तीनों समय के भोजन मेन्यू में बदलाव करने की मांग की है. उनका कहना है कि कम गैस खपत वाले व्यंजनों को प्राथमिकता देकर भोजन तैयार किया जाए, ताकि उपलब्ध संसाधनों से अधिक दिनों तक व्यवस्था चल सके. फिलहाल घरों से सिलेंडर लाकर किसी तरह मरीजों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

आम लोगों के लिए कैंटीन सेवा बंद: रसोईया कंचन देवी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की प्राथमिकता को देखते हुए जीविका दीदियों ने आम लोगों और परिजनों के लिए कैंटीन सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है. इससे अस्पताल परिसर में आने वाले बाहरी व्यक्तियों को भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है. यह कदम मरीजों की भोजन आवश्यकता को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है.

"अस्पताल में कमर्शियल गैस की आपूर्ति पूरी तरह ठप है. हम घर से सिलेंडर लाकर जैसे-तैसे मरीजों का भोजन बना रहे हैं. आम लोगों और परिजनों को भोजन देना बंद कर दिया गया है. इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ रहा है." -कंचन देवी, जीविका दीदी

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जीविका दीदी कंचन देवी (ETV Bharat)

अस्पताल प्रशासन की स्थिति पर नजर: सदर अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है और कहा है कि गैस आपूर्ति की समस्या पर लगातार नजर रखी जा रही है. जल्द समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, यदि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो मरीजों के भोजन की व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रशासन ने जिलाधिकारी और संबंधित विभागों से संपर्क कर सहायता मांगी है.

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आम लोगों के लिए जीविका दीदी की रसोई हुई बंद (ETV Bharat)

प्रभावित जीविका दीदियों की चिंता: 'दीदी की रसोई' की सचिव प्रभावती देवी ने बताया कि गैस की कमी से रसोई चलाना बेहद कठिन हो गया है. उन्होंने कहा, "हम मरीजों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से मजबूर हैं. घरों से सिलेंडर लाकर काम चला रहे हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है." दीदियों ने अपील की है कि गैस आपूर्ति जल्द बहाल की जाए.

"हम मरीजों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से मजबूर हैं. घरों से सिलेंडर लाकर काम चला रहे हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है. गैस आपूर्ती बहाल की जाए." -प्रभावती देवी, सचिव, जीविका दीदी रसोई

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रसोई गैस की किल्लत (ETV Bharat)

बिहार में व्यापक गैस की किल्लत: मुंगेर के साथ पूरे बिहार में रसोई गैस की कमी की शिकायतें बढ़ रही हैं, जिसका असर अस्पतालों, होटलों और घरेलू रसोई पर पड़ रहा है. मुंगेर सदर अस्पताल का मामला भी इस समस्या को दर्शाता है. समय रहते केंद्रीय और राज्य स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है.

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