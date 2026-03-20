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नवाबों के शहर लखनऊ में LPG की क्राइसिस, रेस्टोरेंट्स का कारोबार प्रभावित, व्यापारी परेशान, डिलीवरी बॉय की आमदनी घटी

LPG की क्राइसिस के कारण लखनऊ में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बंद होने की कगार पर रेस्टोरेंट.
बंद होने की कगार पर रेस्टोरेंट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : ईरान-इजराइल वॉर के कारण एलपीजी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं. एलपीजी क्राइसिसि का असर अब लखनऊ के खान पान पर भी दिखने लगा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, तो वहीं कुछ रेस्टोरेंट मालिक भट्टी और चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं.

टुंडे कबाब रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद उस्मान ने बताया, सिलेंडर नहीं मिलने से व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है. आलम यह है कि भट्टी और चूल्हे पर खाना बनाने में काफी समय लग रहा है, जिससे न चाहते हुए ग्राहकों को वापस भेजना पड़ता है. यदि समय रहते स्थिति बेहतर नहीं हुई, तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा.

LPG की क्राइसिस से रेस्टोरेंट्स का कारोबार प्रभावित. (Video Credit; ETV Bharat)

समय से तैयार नहीं हो पा रहा खाना : उन्होंने बताया, अब खाना बनाने से पहले चूल्हा, लकड़ी, भट्टी व कोयले का इंतजाम करना पड़ता है, जिसमें अत्यधिक समय लगता है. समय लगने के कारण खाना बनाने में देरी होती है. हम समय से ग्राहक को भोजन उपलब्ध नहीं कर पाते, जिसके चलते लोगों को वापस जाना पड़ता है.

बंदी का सता रहा डर : वाहिद बिरियानी के मालिक फहीम अहमद ने बताया, सिलेंडर नहीं मिलने से बहुत समस्या हो रही है. ब्लैक में सिलेंडर ले रहे हैं. हम चूल्हे और कोयले का प्रयोग करके रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले दिनों में या तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा या फिर खाने की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी.

LPG क्राइसिस से भट्टी और चूल्हे पर बन रहा खाना.
LPG क्राइसिस से भट्टी और चूल्हे पर बन रहा खाना. (Photo Credit; ETV Bharat)

पढ़िए डिलीवरी बॉय क्यों हैं परेशान

कम मिल रहे ऑर्डर : फूड डिलीवरी बॉय शिवम पांडे ने बताया, लखनऊ में एलपीजी गैस का सिलेंडर नहीं मिलने से रेस्टोरेंट और खाना बनाने वालों का धंधा प्रभावित हो रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय काम छोड़कर अपने गांव या घर जा चुके हैं, जो लोग बचे हैं उन्हें अपेक्षाकृत कम डिलीवरी मिल रही है, जिससे उनकी कमाई प्रभावित हो रही है.

ऑर्डर कम आने से कमाई घटी : डिलीवरी बॉय इमरान ने बताया, एलपीजी गैस सिलेंडर न मिलने से धंधा प्रभावित हुआ है. पहले हमें अधिक डिलीवरी मिल जाती थी जिससे ठीक-ठाक कमाई हो जाती थी. इन दिनों कम डिलीवरी मिलती है जिसके चलते हम कम पैसा कमा पाते हैं.

समय हो रहा बर्बाद : डिलीवरी बॉय दिलीप गुप्ता ने बताया, एलपीजी क्राइसिस के कारण रेस्टोरेंट में खाना बनाने में समय लगता है. ऐसे में हमें अगर ऑर्डर मिलते भी हैं, तो हम रेस्टोरेंट पर जब खाना लेने जाते हैं, तो काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है. इंतजार करने की वजह से हमारा समय खराब होता है. ऐसे में हम चाह कर भी अधिक डिलीवरी नहीं कर पाते. कम डिलीवरी करने से हमारी आमदनी प्रभावित होती है.

सबसे ज्यादा समस्या रेस्टोरेंट के सामने : केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की अपेक्षा घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को प्राथमिकता देनी है. ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर मिल पाना कठिन हो रहा है. आवश्यक कार्यों के के चलते अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को, तो गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहे है, लेकिन रेस्टोरेंट को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें या तो अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा है या फिर ईंधन का विकल्प तलाशना पड़ रहा है.

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