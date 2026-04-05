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कागज़ों में स्टॉक फुल, ज़मीन पर सिलेंडर गुल: लखीमपुर खीरी में गैस उपभोक्ताओं का फूटा ग़ुस्सा

मझगई एजेंसी के उपभोक्ता मुनीम ने बताया कि उनसे 950 रुपये में गैस सिलेंडर लिया गया, लेकिन कैश एंड कैरी के तहत मिलने वाली 33 रुपए 47 पैसे की छूट नहीं दी गई. यह सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है.

मुर्गाहा गांव निवासी दीपू ने बताया कि उन्होंने गैस कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन आज तक उन्हें पासबुक नहीं दी गई. आरोप है कि एजेंसी कर्मी पासबुक देने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगते हैं. पैसे न देने पर उन्हें टाल दिया जाता है, जबकि कनेक्शन की पूरी रकम पहले ही जमा की जा चुकी है.

उपभोक्ता विशाल कुमार का आरोप है कि उन्होंने भारत पेट्रोलियम के ऐप से ऑनलाइन बुकिंग की, लेकिन बिना गैस लिए ही उनके मोबाइल पर “डिलीवर” का मैसेज आ गया. जब वह एजेंसी पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया.

जिले के मझगई भारत गैस एजेंसी के उपभोक्ता एक-एक सप्ताह से चक्कर काट रहे हैं. एजेंसी पर कैश एंड कैरी योजना का पोस्टर तो लगा है, जिसमें ₹33.47 की छूट का जिक्र है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा. इससे उपभोक्ताओं में भारी रोष है.

लखीमपुर खीरी जिले में कुल 83 गैस एजेंसियां संचालित हैं. इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की 40, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 28 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 15 एजेंसियां शामिल हैं. विगत दिवस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 10,088 गैस बुकिंग दर्ज हुईं, जबकि 23,843 सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध बताए जा रहे हैं. इसके अलावा 8,494 सिलेंडर की बिक्री भी दिखाई गई है.

लखीमपुर खीरी : मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर लखीमपुर खीरी जिले में दिखने लगा है. यहां भी एलपीजी गैस संकट ने विकराल रूप ले लिया है. हालात यह हैं कि उपभोक्ता कई-कई दिनों तक एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. प्रशासन भले ही सप्लाई में देरी की बात कह रहा हो, लेकिन जमीनी हालात एजेंसियों की कार्यशैली और पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

लखीमपुर शहर की वीर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया. उपभोक्ता शुभम, जिनका कंज्यूमर नंबर 609853 है, पिछले चार वर्षों से गैस नहीं ले रहे थे. जब वह केवाईसी कराने पहुंचे तो पता चला कि उनके नंबर पर पहले ही गैस सप्लाई दिखाई जा चुकी है. जबकि कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि कनेक्शन बंद है.

इंडियन ऑयल की रानी सती इंडेन गैस सर्विस में उपभोक्ता केदारनाथ (कंज्यूमर नंबर C×7892136) ने बताया कि उन्होंने 10 मई 2021 के बाद गैस नहीं ली, लेकिन रिकॉर्ड में उनके नाम पर गैस सप्लाई दिखाई गई है. जब उपभोक्ताओं ने गैस बुक ही नहीं कराई, तो आखिर उनके नाम पर सप्लाई कैसे हो गई?

मंजुल गुप्ता ने भी मझगई एजेंसी पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह चार दिनों से चक्कर काट रहे हैं, जबकि उनकी ऑनलाइन बुकिंग पहले ही हो चुकी है, फिर भी उन्हें गैस नहीं दी जा रही.

लखीमपुर शहर की जन सेवा भारत गैस एजेंसी पर हालात और भी बिगड़ गए, जहां करीब 15 दिनों से परेशान उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और कोतवाली पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने दूसरी एजेंसी से 150 सिलेंडर मंगवाकर तत्काल वितरण कराया, जिसके बाद मामला शांत हुआ.

जिले में उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शनों में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है. कई उपभोक्ताओं के नाम पर बिना जानकारी के डिलीवरी दिखना इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हो रही है. बीते दिन लखीमपुर खीरी जिले के पलिया में स्थित भारत पेट्रोलियम की गैस एजेंसी करुणा गैस एजेंसी से संदिग्ध परिस्थितियों में 108 सिलेंडर चोरी हो गए थे जिनमें 90 सिलेंडर भरे हुए थे जहां एजेंसी संचालक ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उपभोक्ता गोदाम से खुद गैस लेता है तो उसे 33.47 रुपये की कैश एंड कैरी छूट अवश्य मिलेगी. किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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