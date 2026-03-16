एलपीजी संकट से छात्रों की बढ़ीं मुश्किलें, NSUI ने मंत्री को चिट्ठी लिख हस्तक्षेप की मांग की
NSUI का कहना है कि एलपीजी संकट से छात्रों को भोजन का संकट पैदा हो गया है. उन्होंने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है.
Published : March 16, 2026 at 7:33 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में एलपीजी गैस की कमी के कारण छात्र समुदाय को हो रही परेशानियों को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि गैस की कमी के कारण हॉस्टल, पीजी और किराये के कमरों में रहने वाले छात्रों के सामने भोजन की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या बन गया है. उन्होंने पत्र में कहा कि एलपीजी की कमी ने छात्र जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. कई छात्रावासों और मैस में खाना बनना बंद हो गया है या फिर बहुत सीमित मात्रा में बन रहा है, जिससे छात्रों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है. इसका असर सीधे तौर पर छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है.
खाने की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी का आरोप
विनोद जाखड़ ने कहा कि इस संकट का फायदा उठाकर स्थानीय दुकानदार, कैफे और रेस्टोरेंट खाने की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी कर रहे हैं. सामान्य भोजन के दाम अचानक काफी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे छात्रों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति छात्रों के साथ आर्थिक शोषण जैसी है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.
शिक्षा मंत्रालय से की दो प्रमुख मांगें
NSUI ने शिक्षा मंत्री से दो मांगें रखी हैं. पहली मांग यह है कि शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्वय कर सभी शैक्षणिक संस्थानों, छात्र मैस और पीजी आवासों के लिए एलपीजी सिलेंडर की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करे, जिससे भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो. दूसरी मांग यह है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ मिलकर एक निगरानी तंत्र बनाया जाए, जो दुकानदारों और खाने-पीने की जगहों द्वारा की जा रही कीमतों की मनमानी बढ़ोतरी पर कार्रवाई कर सके.
छात्रों के भविष्य से जुड़ा है मामला
विनोद जाखड़ ने पत्र में कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उन्हें महंगाई और भोजन की कमी का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने सरकार से अपील की कि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए संबंधित मंत्रालयों के बीच तत्काल समन्वय कर छात्रों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. NSUI ने उम्मीद जताई है कि शिक्षा मंत्रालय इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सकारात्मक कदम उठाएगा, ताकि देशभर के छात्रों को इस संकट से राहत मिल सके.
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